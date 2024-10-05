Macron'dan İsrail'e Silah Sevkiyatına Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Macron'dan İsrail'e Silah Sevkiyatına Durdurma Çağrısı

Macron, Gazze'deki çatışmalar için silah sevkiyatlarının durdurulmasını ve siyasi çözüme dönülmesi gerektiğini söyledi.

05.10.2024 18:02
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e silah sevkiyatlarının çatışmaları daha da körüklediğini belirterek, "Bugün önceliğimiz, Gazze'de çatışmaları sürdürmek için silah sevkiyatlarının durdurulması ve siyasi bir çözüme dönülmesi olmalıdır" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Villers-Cotterets şehrinde düzenlenen 19. Frankofoni Zirvesi'nde konuştu. Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara değinen Macron, İsrail'e yapılan silah teslimatlarının durdurulması çağrısında bulundu. Macron, silah sevkiyatlarının çatışmaları daha da körüklediğini belirten Macron, "Bugün önceliğimiz, Gazze'de çatışmaları sürdürmek için silah sevkiyatlarının durdurulması ve siyasi bir çözüme dönülmesi olmalıdır" dedi.

Macron, Fransa'nın İsrail'e silah sevkiyatı yapmadığını da vurguladı. Gazze'deki durumu ele alarak diplomatik çabaların bir ateşkes sağlanması adına yetersiz kaldığını söyleyen Macron, "Ne yazık ki, söylediklerimiz duyulmuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya da tekrar söyledim ve ateşkesin sağlanamamasının İsrail'in güvenliği açısından bile yanlış bir politika olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Lübnan yeni bir Gazze'ye dönüşmemeli"

Gazze'deki mevcut çatışmaların bölgedeki halklar arasında nefret ve öfkeyi beslediğini ifade eden Macron, bu durumun uzun vadede bölgedeki huzuru tehdit ettiğine dikkat çekti. Macron, "Halkların gözünde bu çatışmalar, daha büyük bir düşmanlığa yol açıyor ve bu tehlikeli bir süreç" ifadelerini kullandı.

Macron ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasını önlemenin Fransa için bir öncelik olduğunu belirterek, Lübnan'ın da bu çatışmaların bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı. Emmanuel Macron, "Lübnan halkı bir kez daha kurban edilmemeli ve Lübnan yeni bir Gazze'ye dönüşmemeli" diye vurguladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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