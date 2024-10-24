Macron\'dan Lübnan\'a 100 Milyon Euro Yardım

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen Lübnan için Uluslararası Yardım Konferansı'nda, ülkesinin İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan halkı için 100 milyon euroluk yardımda bulunacağını söyledi.

İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan için Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Yardım Konferansı düzenlendi. Konferansta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin yanına oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konferansın açılış konuşmasında ülkesinin Lübnan halkı için 100 milyon euroluk yardımda bulunacağını bildirdi. Lübnan için 500 milyar euro yardım toplanması amacıyla düzenlenen konferansta Macron, "Lübnan'ı sevenler ve sadece kişisel çıkarlarının peşinde olmayanlar için hırslı olmalıyız" ifadelerini kullanarak, İsrail ve Lübnan arasında ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

İran'ın İsrail'e karşı Hizbullah'ı desteklemiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade eden ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını eleştiren Macron, "Yıkım orada, kurbanlar orada. Çok fazla şiddet eylemi orada. Biz bunu kabul edemeyiz. Yerinden edilen insanların evlerine güven içinde dönmelerine imkan tanıyan bir ateşkes anlaşmasına varılması gerekiyor" dedi. Macron, barış, güvenlik ve istikrar için BM'nin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca eksiksiz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan güneye 8 bin asker konuşlandırıyor

Mikati ise, Lübnan ordusunun güçlendirilmesi ve genişletilmesi ile ülkenin tahrip olan altyapısının yeniden inşası için uluslararası desteğe ihtiyaç duyulacağını söyledi. Lübnan hükümetinin daha fazla asker toplamaya karar verdiğini vurgulayan Mikati, ordunun Lübnan'ın güneyinde konuşlandırılmasını öngören ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi kararını uygulama planının bir parçası olarak 8 bin asker görevlendireceğini bildirdi.

"Fransa'nın dostu olan bu ülke uçurumun kenarında"

Konferansa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise, "Fransa'nın dostu olan bu ülke uçurumun kenarında. Harekete geçmek bizim görevimiz ve Fransa'nın bu inisiyatifi almasının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

"Siyasi irade, bu sonu gelmeyen acı döngüleri sona erdirecek tek çıkış yolu"

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise açıklamasında, Lübnan'daki UNRWA barınaklarının artık Filistinlileri, Lübnanlıları ve Suriyelileri İsrail askeri saldırılarına karşı koruduğunu belirtti. Lazzarini, "Paris'te UNRWA'nın kilit bir insani yardım müdahalecisi ve istikrar sağlayıcı bir güç olarak kalması için desteğin arttırılmasını isteyeceğim. Siyasi irade bu sonu gelmeyen ve tekrarlanan umutsuzluk ve acı döngüleri sona erdirecek tek çıkış yolu olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmelidir"

Konferansta video aralığı ile yaptığı açıklamada sivillerin korunması gerektiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, "Sivil altyapı hedef alınmamalıdır. Uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmelidir. Lübnan'ın dostlarını, Lübnan Acil Yardım Çağrısı'na hızlı bir şekilde fon sağlamak da dahil olmak üzere devam eden insani yardım çabalarını desteklemeye çağırıyorum. Lübnan liderlerini, ülkenin acil siyasi ve güvenlik sorunlarının ele alınabilmesi için devlet kurumlarının tam olarak işlevsel hale getirilmesi yönünde kararlı adımlar atmaya çağırıyorum. Partnerlerimize de güvenliğin en önemli parçası Lübnan Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere bu kurumlara gösterdikleri desteği güçlendirmeleri çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Lübnan'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de ateşkese ihtiyacımız var"

Lübnan Barış Gücü'nün (UNIFIL) parçası olan çalışanları selamlayan Guterres, "UNIFIL'e düzenlenen saldırılar kabul edilemezdir. Saldırıyı düzenleyenler uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku çiğnemekte ve savaş suçu teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Guterres, "7 Ekim'den bu yana İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde genel sekreterliğim boyunca görülmemiş hız ve büyüklükte ölüm ve yıkıma neden oldu. Lübnan'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde de ateşkese ve esirlerin derhal serbest bırakılmasına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - PARİS