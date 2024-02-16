Macron: Fransa için Filistin devletinin tanınması bir tabu değildir

Politika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı II. Abdullah ile başkent Paris'te gerçekleştirdiği görüşmede, "Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris'te Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Elysee Sarayı'ndaki görüşmede açıklamalarda bulunan Macron, 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin İsrail tarafından işgal edilmesinin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açabileceğini ve çatışmada bir dönüm noktası olacağını" söyledi. Ürdün ve Mısır'ın nüfusun zorla ve kitlesel olarak yerinden edilmesine ilişkin korkularını paylaştığını dile getiren Macron, "Filistin devletinin tanınması Fransa için bir tabu değildir" ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı II. Abdullah ise böyle bir saldırının kabul edilemeyecek "feci sonuçları" olacağını vurguladı. - AMMAN