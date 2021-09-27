"Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı - Son Dakika

Duyanlar şaştı kaldı! Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü gerçek hayatta bambaşka bir iş yapıyor

3 gün boyunca sürecek! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağış bekleniyor

Ünlü market zincirinin fiyat oyunu ifşa oldu! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor

23 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

TOPLANTIYI TERK ETMİŞTİ

Makam odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asılı olan CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek toplantıyı terk etmişti. Ayağa kalkan ve duruma tepki gösteren Başkan Kepenek, "Bizleri kafa kırmakla tehdit ediyorsunuz. Örgüt örgüt deyip seçilmiş bir başkanı yok sayıyorsunuz. Yeter, bıktım artık. İstifa ediyorum" diye bağırmıştı. Belediye Başkanı Kepenek'in "istifa" resti salonu dolduran CHP'lilerde soğuk duş etkisi yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Kepenek'in arkasından koşarak bir süre başkanı ikna etmeye çalışmıştı. Kepenek salona geri dönmezken toplantı iptal edilmişti.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN GÖZALTINA ALINDI

Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta Başkan Kepenek ve AK Partili gençler olmak üzere farklı kesimlerden çok fazla tepki almıştı. Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım