Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni

02.05.2022 21:23
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Bu bayramın tüm insanlara, tüm ezilen zülüm gören insanlara bayram tadında bayramları yaşamasın nasip etsin diyorum Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise bir ramazan ayını daha geride bıraktıklarını ifade ederek, "AK Parti ailesi olarak bugün bu coşkuyu, bu birliği ve beraberliği gördüğümden dolayı çok mutlu oldum. Başta il başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

Daha sonra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır birer konuşma yaparak 2023 seçimleri için hazır olduklarını dile getirdiler. - MALATYA

Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni
Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Malatya AK Parti'de bayramlaşma töreni - Son Dakika


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