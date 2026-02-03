Başkan Er: "Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor" - Son Dakika
Başkan Er: "Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor"

Başkan Er: "Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor"
03.02.2026 13:09  Güncelleme: 13:11
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yeniden inşa sürecinde son aşamaya geldiğini belirterek, deprem sonrası yapılan yatırımlar ve çalışmalarla Malatya'nın daha güzel bir hale geleceğini ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem yaralarını saran kentin eskisinden daha güzel olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı personellerle bir araya geldi. Kırsalda karla etkin bir mücadele yürüten personellere çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Er, "En büyük emektarlar sizlersiniz. Aylardır dağda karla mücadele ediyorsunuz. Hepiniz büyük fedakarlıkla çalıştınız. Karla mücadelede Malatyalıların gönüllerine dokunup, yolları açtınız. Yazın da yol yapacaksınız. Başarılı çalışmalarınız ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'nın yeniden inşa sürecinde son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Sami Er, "Malatya sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama ufuk göründü. Malatya yaralarını sarıyor, çok güzel şeyler oluyor. Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor. 121 bin yapı yükseliyor. 35 milyar liralık altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu bir ekip işi, herkesin emeği var. Tarih bugünleri yazacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Er, Malatya'da bir yılda hummalı bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Malatya çok kısa bir süre içinde yaralarını sardı. Eskisinden daha güzel bir Malatya olacak. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu işleri yapıyoruz. Bakanlıklarımız, ödenek desteği sunuyor. Devletin duruşu, bizim çalışmalarımız, kentte oluşan sinerji ve iş birliğiyle bu işler oldu" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Er: 'Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor'

SON DAKİKA: Başkan Er: "Yeni bir Malatya ortaya çıkıyor" - Son Dakika
