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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, Başkan Selahattin Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Gürkan, toplantıda kaçak yapılaşmaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi
15.12.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:56
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı 2. birleşimi Başkan Selahattin Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat'tan sonra kentte kaçak yapılaşmalar olduğunu ifade ederek, "Bu kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi lazım. Yapılaşma olacaksa biz vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın problemlerini çözmemiz için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Tarım arazisinde değilse, zemin etütlerinde fay hatlarıyla ilgili olumsuz bir durum söz konusu değilse imar planını yaparak, hızlı bir şekilde meclisimizden geçirelim. Aksi takdirde kaçak yapılaşmalar oluyor" dedi.

Kendi dönemlerinde yaptıkları yapılarda hasar olmadığını da vurgulayan Gürkan, "Çünkü her zaman kriterlere uyduk. Bodrumlar ve asansör kolonları perde betonlarla yapılacak dedik. Zemin jeolojik etütlerinin sağlıklı yapılması gerekiyor dedik. Belirli yerlere ticari alanlar vermek gerekiyor. Binaların hepsini ticari alanlarla donatmamamız lazım. Bundan sonraki süreçte daha doğru hareket etme noktasında hepimizin fikir birliğine varması gerekiyor. İnsanların zihnini bozmak isteyenlere hiçbir şekilde prim vermememiz lazım" sözlerine yer verdi.

Başkan Gürkan'ın konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan Arapgir ve Doğanyol Belediyelerinin ek bütçeleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu oylanarak kabul edildi. Gündem maddeleri arasında bulunan diğer maddelerin de bir kısmı ilgili komisyonlara havale edilirken, bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı 3. birleşiminin ise 19 Aralık 2023 Salı günü saat 14.00'te yapılmasına karar verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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