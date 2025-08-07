Malatya\'da Orman Arazileri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Akçadağ Ancar (Derinboğaz) Mahallesi'nde, Orman Arazileri Değerlendirme Toplantısı'nda, halkın taleplerini dinleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, tarım ve orman uygulamalarının mevzuata uygun şekilde sürdürülebilir kılınması adına, yerel gerçeklikler ile merkezi politikaların uyumunun önemli olduğunu söyledi. Milletvekili Ölmeztoprak, ayrıca bölgede tamamlanma aşamasına gelen 40 konutun da Eylül ayında hak sahiplerine anahtar teslimlerinin yapılmasının planlandığını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Akçadağ Ancar (Derinboğaz) Mahallesi'nde mahalle muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Orman Arazileri Değerlendirme Toplantısı'nda, halkın taleplerini dinleyerek, istişarelerde bulunan Milletvekili Ölmeztoprak, "Orman arazilerine dair yürütülen düzenleme sürecinde, hemşehrilerimizin taleplerini gözeten, mevcut kullanım pratiklerini dikkate alan bir yaklaşımla ilerlenmesi için ilgili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Tarım ve orman uygulamalarının mevzuata uygun şekilde sürdürülebilir kılınması adına, yerel gerçeklikler ile merkezi politikaların uyumunu önemsiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Amaçlarının hem çevresel dengeleri korumak hem de halkın tarımsal üretim faaliyetlerini sürdürebileceği, doğayla uyumlu modeller geliştirmek olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ölmeztoprak, "Bu doğrultuda, teknik değerlendirmeler ışığında atılacak her adımın, hemşehrilerimizin beklentileriyle uyum içinde olmasına gayret gösteriyoruz" dedi.

Milletvekili Ölmeztoprak, ayrıca 6 Şubat Asrın Afeti sonrası bölgede inşasına başlanan ve tamamlanma aşamasına gelen 40 konutun da Eylül ayında hak sahiplerine anahtar teslimlerinin yapılmasının planlandığını ifade etti.

Orman Arazileri Değerlendirme Toplantısı'na, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın yansı sıra Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, Malatya İl Orman Müdürü Osman Kayalar, Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Çiğdem, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Haluk Şener, Malatya İl Kadastro Müdürü Hüseyin Onur Sarıkaya, Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tuğal ve yönetim kurulu üyeleri, Ancar Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz ve mahalle muhtarları katıldı. - MALATYA