Tüfenkci: "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz" - Son Dakika
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Tüfenkci: "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz"

31.08.2022 16:24
Tüfenkci: "Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz"

Malatya'da ziyaretlerini sürdüren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, millet ittifakının kurduğu altılı masaya gönderme yaparak, "Birileri masalar kurup bu masalar üzerinden hesaplar ve oyunlar yapabiliyor.

Malatya'da ziyaretlerini sürdüren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, millet ittifakının kurduğu altılı masaya gönderme yaparak, "Birileri masalar kurup bu masalar üzerinden hesaplar ve oyunlar yapabiliyor. Biz bütün bu oyunlara rağmen bir yandan terörle olan mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü, Alişar Mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesini ziyaret etti. Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğini ifade ederek "Hemen güneyimizde terör örgütleri kurulmasın diye canla başla mücadele verirken, şehitler verirken birileri de masalar kurup bu masalar üzerinden hesaplar ve oyunlar yapabiliyor. Biz bütün bu oyunlara rağmen bir yandan terörle olan mücadelemizi devam ettireceğiz, bir yandan ekonomiyi kalkındırma noktasında gayret göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın pandemi sürecinden geçtiğini ve bu süreçte Türkiye'nin bu durumu fırsata çeviren ülkelerden birisi olduğunu kaydeden Tüfenkci, "Dünya daha sonra bir kriz yaşarken, Türkiye de bu noktada elbette etkilendi. Ama bunu en aza indirmek için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz canla başla çalışıyor" dedi.

Milletin refahını arttırmak adına AK Parti olarak çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, şunları söyledi:

" Yapmış olduğumuz esas iş milletin refahını arttırmak. Milletin mutluluğunu arttırmak ve bu noktada hizmet üretiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz bu sorunları aşmış olarak ve yeni bir başlangıç yaparak inşallah ikinci yüzyıla sizlerin de desteğiyle adım atmış olacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki bu millet hizmetin en güzeline layık ve bu hizmet noktasında sizlerin desteğiyle bütün imkanları hem belediyelerimiz hem Hükümetimiz sizler için ortaya seriyor" ifadelerini kullandı.

"Malatya'nın bölgede lider il olmasını göstermesi bakımından önemli"

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'yi her alanda en az üç katı büyüttüklerini de Malatya'ya yapılan yatırımlardan da bahsetti.

Malatya'yı bölgesinde lider konuma getirmek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci, "Hastanelere baktığımızda Malatya'da bir tane devlet hastanesi varken bugün hem Eğitim Araştırma Hastanesi, hem Battalgazi'ye yeni bir Devlet Hastanesi hem de Malatya'nın ilçelerinin tamamına Entegre Devlet Hastanesi yaptık. İnşallah bir ilçemizin de entegre devlet hastane temelini önümüzdeki yıl atacağız. Yine bunun yanında Onkoloji Hastanesi yaptık. Bu Türkiye'nin en büyük hastanelerinden birisi. 210 yataklı Karaciğer Enstitüsü'nü Malatya'ya kazandırdık. Kadın Doğum Hastanesi'nden tutun da çocuk hastanesine kadar bütün branşlarda zirveye ulaştık. Malatya'mızın büyük bir bölümüne doğalgazı getirmenin rahatlığı içerisindeyiz. Malatya'ya ne yapılması gerektiği noktasında sizlerle hep istişare ederek bunlara adım attık. Bu hizmetler Malatya'nın bölgede lider il olmasını göstermesi bakımından önemli. Şu anda Malatya'da 122 okulun inşaatı devam ediyor. Malatya'nın bu bölgesine Turgut Özal Üniversitesini kazandırarak Malatya'da çıkan iki Cumhurbaşkanı adına iki tane üniversiteyi hayata geçirmiş olduk. Hizmet noktasında AK Partinin hiçbir sıkıntısı yok, sizler bize destek verdiğini sürece biz hizmete devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tüfenkci: 'Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz' - Son Dakika

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