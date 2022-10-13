Malatya haberi... Battalgazi'deki öğrenciler teneffüste de öğrenmeye devam edecek - Son Dakika
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Malatya haberi... Battalgazi'deki öğrenciler teneffüste de öğrenmeye devam edecek

13.10.2022 17:32
Malatya haberi... Battalgazi'deki öğrenciler teneffüste de öğrenmeye devam edecek

Edinilen Malatya gelişmesine göre Battalgazi Belediyesi tarafından Matematik dersine karşı oluşabilecek ön yargıları yıkmak, eğlenceli hale getirerek dersin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu'nda "Matematik Koridoru" oluşturuldu.

Battalgazi Belediyesi tarafından Matematik dersine karşı oluşabilecek ön yargıları yıkmak, eğlenceli hale getirerek dersin öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu'nda "Matematik Koridoru" oluşturuldu.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, öğrencilerin matematik dersine karşı oluşabilecek ön yargıları yıkmak ve yaşam becerilerine uyarlayarak öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu'nda "Matematik Koridoru" oluşturdu. Proje çerçevesinde okulun koridor duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemlerin çizimi gerçekleştirildi. Koridorun açılışını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki diğer okullarda da bu uygulamayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin aydınlık yarınları öğrencilerin her daim yanında olduklarını vurguladı.

Programın açılışına katılan Eğitim Bir Sen Malatya 1.Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, eğitime verdiği desteklerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

Güzel bir projeye imza atıldığını aktaran Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu Müdürü Gül Karataş, "Belediye Başkanımız Osman Güder, bugüne kadar bizlere önemli destekler ve katkılar sundu. Bugünde okulumuzda güzel bir projeyi hayata geçirdik. Amacımız yaparak, yaşayarak, görerek başarıyı arttırmak. Okulumuz ve öğrencilerimiz adına Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz ise "Sürekli eğitimin ve öğretimin yanında olan kıymetli başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizlerde gerçekten destekleri büyük. Başkanımızın hakkını ödeyemeyiz. Öğrencilerimiz adına güzel bir çalışmaya imza atılmış ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimize ne kadar hizmet etsek azdır"

Projeyi, ilerleyen zamanlarda diğer okullarda da hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Başkan Güder, "Geleceğimiz olan gençlerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Elimizden ne geliyorsa sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bizler her daim sizin yanınızdayız, siz yeter ki öğrenin. Orduzu Mecit Şahaplıoğlu Ortaokulu'nda hayata geçirdiğimiz Matematik Koridorunun okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızın bu koridorda matematik materyallerine dokunmaları görsel öğrenmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Matematikten korkmayan, matematik dersine de gerekli özeni gösterin. Öğrencilerimiz koridorda gezerken öğrenmelerinin olumlu yönde geliştiğini şahitlik edeceğiz. İnşallah ilçemizdeki diğer okullarda da bu projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz "diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, Orduzu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Malatya haberi... Battalgazi'deki öğrenciler teneffüste de öğrenmeye devam edecek - Son Dakika

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