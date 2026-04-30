Malatya\'nın dolu hasarı ve sanayi yatırımları TBMM gündeminde

Ölmeztoprak dolu hasarı ve yeni sanayi sitesini meclis gündemine taşıdı

26 Nisan'da Malatya'da etkili olan dolu yağışına ilişkin sahadan elde edilen ilk verileri paylaşan Ölmeztoprak, "26 Nisan'da Malatya'mızda etkili olan dolu yağışı sonrası bazı ilçelerimizde tarım alanlarında lokal düzeyde etkilenmeler meydana gelmiştir. İlk tespitler yaklaşık 20 bin dekar alanda yüzde 5 ile 40 arasında değişen etkilenmelere işaret etmektedir. Ancak bu durum il geneline yayılmış bir tablo değildir. Sahada teknik ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamış, kesin tespitler kısa süre içerisinde netleşecektir. Diğer taraftan, Malatya'mızda asrın afetini asrın ihyasına dönüştürme gayreti ve üretimi yeniden ayağa kaldırma iradesiyle Altay Kışlası alanında kurulan yeni sanayi sitesi şehrimiz için önemli bir kazanımdır. 714 iş yeri teslim edilmiş, 192 iş yerinin daha temeli atılmış, 600'ün üzerinde yeni dükkanın planlaması sürmektedir. Çiftçilerimizin de esnafımızın da emeğini korumak için var gücümüzle, süreci kararlılıkla takip ediyoruz. Bakanlıklarımız, bürokrasimiz, komisyonlarımız, belediyelerimiz ve Valimiz ile iletişim ve koordinasyon içerisinde çözü odaklı yaklaşım ve adımlarla gayret göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Kacır ile kapsamlı görüşme

Milletvekili Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya gelerek Malatya'nın kalkınma süreci ve yatırım planları üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında Malatya için hazırlanan projeler, üretim altyapısını güçlendirecek sektörler ve planlanan yatırımların teknik ile mali boyutları değerlendirildi. Üretim kapasitesini artıracak ve istihdama katkı sağlayacak projelerin hızlandırılması talep ettiklerini belirten Ölmeztoprak, Malatya'nın 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaya devam etmesinin önemine dikkat çekti. Bu desteklerin 2026 yılı sonrasında da sürdürülmesi gerektiğini Bakan Kacır'a iletti. Teşviklerin özellikle deprem sonrası toparlanma sürecinde sanayi yatırımları ve istihdam açısından önemli rol oynadığı ifade edildi.

Ölmeztoprak, Altay Kışlası alanında yürütülen çalışmaların mevcut durumunu, dükkan sayısının artırılması, farklı sektörlerin aynı alanda planlanması ve inşa sürecinin daha hızlı ilerlemesine yönelik talepleri dile getirdi.

Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların da ele alındığını belirten Ölmeztoprak, bölgedeki yatırım süreçleri, finansal imkanlar ve destek mekanizmaları üzerine değerlendirmeler yapıldığını aktardı. Malatya'nın üretim gücünü artırmaya yönelik adımların güçlendirilmesi için taleplerin iletildiğini kaydetti.

TBMM'de Malatyalıları ağırladı

Milletvekili Ölmeztoprak, TBMM'de Malatya'dan gelen heyetleri de ağırladı. Arapgir İlçe Başkanı Ali Fikri Konukçu, Akçadağ Doğanlar Mahalle Muhtarı İbrahim Doğan ve Battalgazi Hacı Abdi Mahalle Başkanı Cumali Meşe ile bir araya gelen Ölmeztoprak, vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade etti.

AK Parti grup toplantısından önemli mesajlar

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını takip ettiklerini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, gündeme ilişkin öne çıkan başlıkları da paylaştı.

Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz" ifadelerine dikkat çekmiştir. Bizler de bu anlayışla hareket etmenin önemine inanıyoruz" dedi.

Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımızın "Rabbim ömür verdikçe milletimizin hayallerini gerçeklere dönüştürmeye devam edecek inşallah daha nice yıllar ülkemize hizmet bahtiyarlığına nail olacağız" sözleriyle ifade ettiği gibi 'hizmet anlayışımızın önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin uzun yıllardır hasretini çektiği çok sesliliğe nihayet kavuştuğu ve bundan geriye dönüş olmayacağını bu kazanımın korunarak sürdürüleceği yönündeki değerlendirmelerini de çok kıymetli buluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP