Manavgat Belediye Başkanı Halk Lokantası\'nı Ziyaret Etti

Politika

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nı ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldi hem de lokantanın işleyişini yerinde inceledi. Başkan Kara, ziyareti sırasında yemeklerin hazırlanışını izledi ve çalışanlarla sohbet ederek faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nda incelemelerde bulundu. Başkan Kara, Halk Lokantası'nın Manavgat Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla bu tür projelere ağırlık verdiklerini söyleyen Kara, "Halkımızın yaşam kalitesini arttırmak ve Manavgat'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu projelerle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sosyal sorumluluk projeleri devam edecek"

Lokanta çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Başkan Kara, bu hizmetin halkın memnuniyetine büyük katkı sunduğunu ifade etti. "Çalışanlarımızın emeği, bu projelerin başarısında çok önemli bir paya sahip" diyen Kara, sosyal sorumluluk projelerinin eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi birçok alanda devam edeceğini vurguladı.

Halk Lokantası'nda uygun fiyatlarla kaliteli hizmet

Manavgat Belediyesi Halk Lokantası, açıldığı günden bu yana vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Aşağı Hisar Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde Manavgat Belediyesi Katlı Otoparkı'nın altında hizmet veren lokanta, hafta içi her gün 12: 00-14: 00 saatleri arasında 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunuyor. - ANTALYA