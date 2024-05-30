Manavgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurban satış pazarı alanı kurdu - Son Dakika
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Politika

Manavgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurban satış pazarı alanı kurdu

Manavgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurban satış pazarı alanı kurdu

Manavgat Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen 2 yere kurban satış pazarı alanı kurarak bayram hazırlıklarına başladı. Sarılar Mahallesi ve Demirciler Mahallesi'nde kurban satış pazarı kuran Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramına sayılı günler kala besicilere kura yöntemiyle satış yapacakları yerleri tahsis etti. Ayrıca, elektrik ve lavabo imkanı da sunulacak.

30.05.2024 15:16  Güncelleme: 15:22
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Manavgat Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi belirlenen 2 yere kurban satış pazarı alanı kurarak bayram hazırlıklarına başladı.

Manavgat Belediyesi, kurban ibadetinin huzur ve güven içinde yerine getirilmesi için vatandaşların hizmetine sunulan alanları titizlikle düzenledi. Sarılar Mahallesi ve Demirciler Mahallesi'nde kurban satış pazarı kuran Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramına sayılı günler kala besicilere kura yöntemiyle satış yapacakları yerleri tahsis etti.

Sarılar ve Demirci mahallesinde kurban satışı yapılacak

Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sarılar Mahallesi'ne kurulan kurban satış yerinde kota sayısını 180 olarak belirlerken, Demirciler Mahallesi'nde ise 134 adet olarak belirledi.

Elektrik ve lavabo imkanı

Manavgat Belediyesi, besicilerin ve vatandaşların hijyenik bir pazar ortamından faydalanmasını sağlamak amacıyla elektrik ve lavabo imkanı da sunacak. Manavgat Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ve "2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" yazısına istinaden belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

"Örnek Mahallesi Ziraat Bankası arkası (Geçici pazar yeri),Mezbaha, Çarşamba Kapalı Pazar yeri, Cumartesi Pazar yeri, Perşembe Kapalı Pazar yeri, Side Salı Pazarı, Taşağıl Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu, Sarılar Kapalı Pazar yeri."

"Bayram boyunca görevde olacağız"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, vatandaşların kurban satış yerlerinden ve kurban kesim alanlarından sağlıklı bir şekilde faydalanması amacıyla bayram süresi boyunca Manavgat Belediyesi ekiplerinin görevde olacağını belirtti. Başkan Kara, "Manavgat Belediyesi olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Kurban satış yerleri ve kurban kesim yerlerinde ekiplerimiz halk ve çevre sağlığı için bayram süresi boyunca görevde olacak. Şimdiden tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manavgat Belediyesi Kurban Bayramı öncesi kurban satış pazarı alanı kurdu - Son Dakika

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