Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Politika

Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbiriyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Sürücülerden biri araç içerisinde sıkışarak kurtarıldı.

17.01.2025 10:11  Güncelleme: 10:24
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Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağında meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü trafik ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki İsmail Y.'nin kullandığı 07 MJA 07 plakalı otomobile aynı istikamette gitmekte olan Celal Güral U.'nun kullandığı 34 GVS 849 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 07 MJA 07 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan Ebru A.'nın kullandığı 01 AUD 607 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar aynı istikamette seyir halindeki Rıdvan A.'nın kullandığı 34 GGD 926 plakalı araca zarar verdi.

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalığın savaş alanına döndüğü ve 3 aracın hurdaya döndüğü kazada araç sürücülerinden Ebru A., İsmail Y. ve Celal Güral U. yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma Ekibi ve trafik ekipleri araç içerisinde sıkışan İsmail Y.'yi hafif ticari aracı iterek bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manavgat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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