Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Cenaze Nakli Ücretini Kaldırdı - Son Dakika
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Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Cenaze Nakli Ücretini Kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Cenaze Nakli Ücretini Kaldırdı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda, cenazelerin Manisa'dan başka illere nakli sırasında alınan kilometre başına ücret uygulamasına oy birliğiyle son verildi.

14.05.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda, cenazelerin Manisa'dan başka illere nakli sırasında alınan kilometre başına ücret uygulamasına oy birliğiyle son verildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisalılara verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade ederek, "İlk 2 ton su 1 Lira ve sonraki kademelerde yüzde 30'luk indirimi geçtiğimiz ay hayata geçirdik. Ayrıca zorunlu kartlı sayaç uygulamasına da son verdik. Bununla ilgili hemşerilerimizden aldığımız güzel geri dönüşler, bizleri mutlu ediyor. Bir diğer sözümüz olan halk ekmek projemiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özgen Nama ve Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay ile Çerkezköy Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret ettik, incelemelerde bulunduk. En yakın sürede bu fabrikalardan Manisa'mıza da kazandıracak, vatandaşlarımızın güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe ulaşımını sağlayacağız. Desteklerinizle halkımızın parasını halkımız için harcayacak çalışmalara imza atacağız" dedi.

Hal esnafını sevindirecek karar

Açıklamanın ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Mecliste, hal esnafını ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ilgilendiren önemli bir maddenin de oylaması yapıldı. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının tekliflerinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Hallerdeki otoparklarda bekleme süresi, 1 saatti ve seçim döneminde haldeki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde bu sürenin çok az olduğunu ve bundan sonra ödedikleri ücretin kendilerine ekonomik açıdan zarar verdiğini ifade etmişlerdi. Bu oyladığımız maddelerle artık hallerdeki otoparklarda bekleme süresi 2 saate çıkartıldı" dedi.

Kilometre başına ücret uygulaması oy birliğiyle kaldırıldı

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının teklifiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Zeyrek, "Mezarlıklar Dairesinden gelen öneriyse şuydu: cenazeler Manisa'dan başka illere gönderilirken araçlarda kilometre başına para alınıyordu. Manisa'daki bir vatandaşımız ya da Türkiye'de yaşayan herhangi bir vatandaşımızın Manisa'da vefat etmesi halinde ailelerin böyle bir acılı gününde kendilerinden para talep etmek, bizlere yakışmazdı. Bu yüzden dolayı hep birlikte bunu kaldırdık. Oylarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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