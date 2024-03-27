Manisa'da 31 Mart Seçimlerinde 1 Milyon 113 Bin 141 Seçmen Oy Kullanacak - Son Dakika
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Politika

Manisa'da 31 Mart Seçimlerinde 1 Milyon 113 Bin 141 Seçmen Oy Kullanacak

Manisa\'da 31 Mart Seçimlerinde 1 Milyon 113 Bin 141 Seçmen Oy Kullanacak

Manisa genelinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 1 milyon 113 bin 141 seçmenin 3 bin 832 sandıkta oy kullanacağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de oyunu kullanacağı Manisa yerel seçimleri dikkatle takip edilecek iller arasında yer alacak.

27.03.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Tüm yurt genelinde 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Manisa genelinde 1 milyon 113 bin 141 seçmenin 3 bin 832 sandıkta oy kullanacağı açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de oyunu kullanacağı Manisa yerel seçimlerde dikkatle takip edilecek iller arasında yer alacak.

Manisa'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı belli oldu. Manisa genelinde 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.

İki tane cezaevinin bulunduğu Şehzadeler ilçesinde 2'si cezaevlerinde biri seyyar olmak üzere toplam 386 sandıkta 122 bin 148 seçmen oy kullanacak. En fazla seçmene sahip ilçe olan Yunusemre'de ise 190 bin 47 seçmen 598 sandıkta oy kullanacak. 1 seyyar sandıkta ise 16 kişi oy kullanacak. En az seçmenin yer aldığı Köprübaşı'nda 62 sandıkta 10 bin 608 seçmen oy kullanacak. Ahmetli'de 51 sandıkta 13 bin 642 seçmen, Akhisar'da 461 sandıkta 138 bin 841 seçmen, Alaşehir'de 279 sandıkta 79 bin 255 seçmen, Demirci'de 137 sandıkta 29 bin 26 seçmen, Gölmarmara'da 45 sandıkta 11 bin 749 seçmen, Gördes'te 97 seçmen 21 bin 988 seçmen, Kırkağaç'ta 109 sandıkta 29 bin 612 seçmen, Kula'da 144 sandıkta 34 bin 898 seçmen, Salihli'de 427 sandıkta 128 bin 556 seçmen, Sarıgöl'de 98 sandıkta 28 bin 344 seçmen, Saruhanlı'da 154 sandıkta 44 bin 801 seçmen, Selendi'de 84 sandıkta 15 bin 668 seçmen, Soma'da 294 sandıkta 83 bin 383 seçmen ve Turgutlu'da 405 sandıkta 130 bin 575 seçmen oy kullanacak. İl genelinde ise toplamda 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.

Siyasete yön veren isimler Manisa'da

Manisa'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da oylarını Manisa'da kullanacak. Özel oyunu Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda, Yenişehirlioğlu Akhisar Misak-ı Milli İlkokulunda, Akçay ise Yunusemre ilçesindeki Cemal Ergün Ortaokulunda oyunu kullanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Manisa'da 31 Mart Seçimlerinde 1 Milyon 113 Bin 141 Seçmen Oy Kullanacak - Son Dakika

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