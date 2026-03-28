Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Deprem Riski Taşıyan Okullar Yeniden İnşa Ediliyor

28.03.2026 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da deprem riski taşıyan okul binaları, güvenli ve modern hale getirilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerinde deprem riski taşıyan okul binaların yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa'da eğitim altyapısını daha güvenli ve modern hale getirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yunusemre, Soma ve Salihli ilçelerindeki mevcut okul binalarının deprem tahkik sonuçları doğrultusunda yenileneceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Yunusemre ilçesinde bulunan Yunusemre Cumhuriyet İlkokulu'nun yerine 24 derslikli yeni okul binası yapılacak. Soma ilçesinde bulunan 13 Eylül Gama Ortaokulu, 16 derslikli olarak planlanacak. Salihli ilçesindeki Alpaslan İlkokulu ise 24 derslikli olarak yeniden inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

Yenişehirlioğlu, öğrencileri daha güvenli, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarıyla buluşturmak için yatırımlara devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Manisa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:58:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.