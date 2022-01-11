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Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı

11.01.2022 22:46
Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısında çalışmalarına başlanan 1/5000'lik imar plan çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısında çalışmalarına başlanan 1/5000'lik imar plan çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi. Başkan Ergün, ilçe belediyeleriyle birlikte 1/1000 ölçekli imar plan çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılındaki ilk toplantısında, Manisalıların merakla beklediği 1/5000'lik imar plan çalışmaları da görüşüldü.

Manisa'nın 33 yıllık kanayan yarası

Oldukça uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından çalışmalarda sona gelindiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Geride bıraktığımız yılda en önemli konularımızdan bir tanesi de şüphesiz imar plan çalışmalarımızdı. 1989 yılından bu yana yapılamamış olan ve şehrimizin kanayan yarası haline gelen bu sorunun çözümü noktasında önemli bir adım attık. 1/5000'lik imar planlarını geçtiğimiz yıl meclisimize getirmiştik. Gerek komisyonlarımız, gerek ilgili daire başkanlığımızın meslek odaları ile toplantıları, askı süreçleri, bunun akabinde gelen vatandaş talepleri derken uzun ve meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Bu sürecin sizlerin de destekleriyle bugün tamamlanacağını müjdelemek istiyorum. Şimdi de ilgili ilçe belediyelerimizle birlikte 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalarına hayırlısıyla başlayacağız. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha emeği geçen herkese Allah razı olsun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı
Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı
Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı

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Cengiz Ergün, Manisa, Nisan, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa merkezinin 1/5000'lik imar plan çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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