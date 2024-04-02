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Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme - Son Dakika
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Politika

Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme

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31 Mart'taki seçim sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, eski başkan Cengiz Ergün'ün MASKİ'den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını söyledi. Zeyrek, belediye personelinin imzasını atmaması nedeniyle şaibeli işlemin yapılmadığını belirterek Ergün hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

02.04.2024 15:41  Güncelleme: 16:11
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31 Mart'taki seçim sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, eski başkan Cengiz Ergün'ün sabah saatlerinde belediyeye gelerek usulsüz bir işlem yapmaya çalıştığını açıkladı. Zeyrek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunarak "Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

MASKİ VE BELEDİYE BÜTÇESİNDEN 610 MİLYONLUK ÖDEME

Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımında eski Belediye Başkanı Ergün'ün usulsüz işleminin, belediye personelinin imza atmaması sonucu engellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim, Avukatlarımla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığındayım. Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum.

15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ'den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı.

Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler.

İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur! Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz."

Manisa'nın yeni belediye başkanı Zeyrek: Cengiz Ergün belediye bütçesinden 610 milyon ödeme yapmaya çalıştı
Manisa\'nın yeni başkanından Cengiz Ergün\'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme

Cengiz Ergün, Ferdi Zeyrek, Manisa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Buğra BALABAN: MHP şaşırtmadı 75 34 Yanıtla Selami Karagülle: Bu konularda kimse chp nin eline su dökemez 24 41
  • Selim Kayisi: Bomba iddialar. Daha neler vardır da haberimiz yoktur. herkes böyle dik durup belediye başkanına karşı çıkamaz. 55 16 Yanıtla Selami Karagülle: BİRİSİ PARA KULELERİNDEN BAVULLARDAN MI BAHSETTİ YOK CANIM BENİM OY VERDİĞİM BELEDİYE BAŞKANIM YAPMAZ ÖYLE ŞEY 14 22
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