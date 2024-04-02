31 Mart'taki seçim sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, eski başkan Cengiz Ergün'ün sabah saatlerinde belediyeye gelerek usulsüz bir işlem yapmaya çalıştığını açıkladı. Zeyrek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunarak "Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı videolu paylaşımında eski Belediye Başkanı Ergün'ün usulsüz işleminin, belediye personelinin imza atmaması sonucu engellendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli hemşehrilerim, Avukatlarımla birlikte Manisa Büyükşehir Başsavcılığındayım. Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum.
15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ'den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı.
Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler.
İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur! Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz."
Son Dakika › Politika › Manisa'nın yeni başkanından Cengiz Ergün'le ilgili skandal iddia: Belediyeden milyonlarca lira ödeme - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti. Canpolat, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.
MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verip, mazbatayı en yüksek ikinci oyu alan AK Parti adayı Abdullah Arvas'a verdi. HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ise bu kararı halk iradesinin gasp edilmesi olarak değerlendirdi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, Halfeti ilçesinde seçim sonuçlarını etkileyecek tespitler elde ettiklerini belirterek, İlçe Seçim Kuruluna itirazlarını bildirdiklerini açıkladı. Halfeti'de DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kendisini tebrik eden vatandaşlarla bir araya geldi. Gülpınar, şeffaflık ilkesiyle adaletli, liyakatli bir şekilde belediyeyi yöneteceklerini belirtti. Ayrıca yolsuzlukla mücadele için bir ihbar hattı da kuracaklarını kaydetti.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Konya'nın Hüyük ilçesi belediye başkanlığına seçilen Sadık Sefer oy oranında ilk sırada yer aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sadık Sefer, Adem Ceylan, Kemal Çamliyurt, Hüseyin Dündar, Muammer Yanık, Ali Kaim, Fuat Koçal, Zafer Arpacı ve Mahmut Dal bağımsız aday olarak girdikleri seçimde belediye başkanlığını kazandı. Sadık Sefer, bağımsız adaylar arasında en yüksek oy oranıyla seçilen isim oldu.
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