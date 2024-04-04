Manisa Tarihinin İlk Kadın Belediye Başkanı Göreve Başladı

Politika

Manisa tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçilen CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, mazbatasını aldıktan sonra görevi belediyenin kurucu başkanı ve 2 dönem başkanlık yapan AK Partili Ömer Faruk Çelik'ten devraldı. Başkan Durbay'ın annesi Fatma Durbay ise kızının konuşması sırasında gurur gözyaşları dökerek Başkan Durbay'ı ilk gününde yalnız bırakmadı.

Manisa'nın 2014 yılında büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte merkezde kurulan iki ilçeden biri olan Şehzadeler Belediyesi 10 yılın ardından AK Parti'den CHP'ye geçti. İlçenin AK Partili kurucu Başkanı ve 2 dönemdir başkanlık yapan Ömer Faruk Çelik'in yeniden aday adayı olmayacağını açıklamasının ardından Yavuz Kurt'la seçime giren AK Parti'ye karşı belediyeyi kazanan CHP'li Gülşah Durbay ilçe seçim kurulundan belediye meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını aldıktan sonra Şehzadeler Belediyesine geldi.

Anne Durbay'dan guru gözyaşları

Belediye önünde konfetiler ve alkışlar eşliğinde karşılan Başkan Durbay burada yaptığı konuşmasında, "Bu büyük gurur hepimizin. Bugün itibariye seçim dönemi bitmiş hizmet dönemi başlamıştır. Bize oy veren vermeyen tüm Şehzadeler halkına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hiçbir fark gözetmeksizin tüm Şehzadeler'in başkanı olacak ve eşit hizmet için gece gündüz çalışacağız. Uzun ve yorucu bir yolculuktu. Yanımda olan tüm parti emekçilerine İlçe Başkanı Mert Özkösemen'e İl Başkanı İlksen Özalper'e, bütün partililerime, bütün yol arkadaşlarıma, partili partisiz yanımda olup benim için koşturan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de önümde gölge değil, arkamda dağ olan anneme, babama tüm aileme teşekkür ediyorum. İyi ki sizin evladınızım" dedi.

Başkan Durbay'ı konuşması boyunca dikkatle dinleyen annesi Fatma Durbay ise kızının konuşmasını gözyaşları içinde dinledi.

"Her daim desteğe hazırız"

Başkan Durbay konuşmasını yaptıktan sonra başkanlık makamına çıktı. Makamın girişinde 10 yıldır Belediye Başkanlığı yapan Ömer Faruk Çelik tarafından çiçekle karşılanan Durbay daha sonra makama geçti. Burada bir konuşma yapan 10 yıllık Başkan Ömer Faruk Çelik, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisamızın kalbi Şehzadeler'de de seçimler büyük bir olgunlukla tamamlandı. Yapılan seçimler neticesinde Gülşah Durbay Başkanımız halkımızın büyük bir kısmının oyunu alarak başkan seçildi. Şehzadeler'in kurucu belediye başkanı olarak her daim bilgimizle, tecrübemizle, ihtiyaç olduğunda yanında olacağımızı ifade ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Nakit ve alacak değerlendirildiğinde kayda değer bir borcumuz yok"

Belediyenin mali durumu hakkında da bilgi veren Çelik, "İlk seçildiğimizde kapanan belde belediyelerinden bize bir borç kalmıştı. Gelen İller Bankası payına göre kıyas yapıldığında bugün itibariyle 130 milyonluk bir borçla başlamıştık. Bugün teslim ederken de toplam borcumuz 156 milyon TL'dir. Bunun 12 milyonu GES için kendi borcunu kendi ödüyor ve para kalıyor. Kasamızda da 33 milyon küsur paramız mevcuttur. 119 milyon TL de alacağımız mevcuttur. Nakit ve alacak değerlendirildiğinde kayda değer bir borcumuz yok. Hatta ödediğimiz borcu hesap edersek hiç borçsuz devrediyoruz diyebiliriz çünkü sıfırdan bir belediye kurduk. Finansal durumumuz çok şükür çok iyi. Bütün bankalarda kredi durumumuz iyi. Güzel bir belediye kurduğumuza inanıyorum. Kimseyi dışlamadan Hüseyin Erkenci abimiz bunun şahididir. Herkesle diyalog içinde çalıştık. İnşallah Gülşah başkanımız da daha güzel hizmetler yapabilmek için çaba ve gayret sarf edecektir. Ben kabul ederse ilçenin kurucu başkanı ve bir ağabeyi olarak bir ihtiyaç olursa her zaman yanında olacağımı ifade ediyor, kendisine üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Dara düştüğümüzde bir ağabeyimizin olduğunu bilmek bize güç veriyor"

Şehzadeler Belediyesinin yeni Başkanı Gülşah Durbay ise şunları söyledi:

"Ömer Faruk Çelik Başkanımıza öncelikle seçim boyunca tüm nezaketi, varlığı ve yardımları için çok çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman olduğu gibi kendisiyle açık bir iletişim kurduk ve kendisi her konuda çok nazik ve kibardı, çok çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle seçim dönemini kapatıyoruz. Ömer Faruk Çelik Başkanımızın güzel hizmetlerini koruyarak üzerine daha da fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Kendisinin de belirttiği gibi bir sıkıntı olduğunda dara düştüğümüzde başvurabileceğimiz bir ağabeyimizin olduğunu bilmek bize güç veriyor. İnşallah biz de Şehzadeler'i çok daha ileri götürmek için meclis üyelerimiz ve donanımlı kadromuzla hazırız ve çalışmalarımıza başladık. Çok teşekkür ediyorum."

Yapılan konuşmanın ardından Yeni Başkan Durbay eski Başkan Çelik'i belediyenin dışına kadar uğurladı. - MANİSA