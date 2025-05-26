Manisa\'ya 1174 Yeni Konut Müjdesi

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kente 1174 yeni konutun yapılacağını bildirdi.

TOKİ tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde 1174 konut projesi hayata geçiriliyor. Müjdeyi veren AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1174 konut, 24 sınıflı ilkokulu ve 3 ticaret merkezi inşaatının 17 ve 18 Haziran'da ihaleye çıkacağını kaydetti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak ihalenin ardından yapılacak yer tesliminden sonra yaklaşık 550 gün gibi kısa sürede konut inşaatlarının tamamlanacağını belirten Baybatur, "Manisa'mız için kıymetli bir yatırım daha hayata geçiyor. TOKİ tarafından şehrimize kazandırılacak olan 1174 konut, 24 sınıflı ilkokul ve 3 ticaret merkeziyle hemşerilerimize modern, güvenli ve sosyal yaşam alanları sunulacak. Bu proje, sadece yeni binalar inşa etmekten öte; depreme dayanıklı, sağlam yapılarla vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alan bir anlayışın ürünüdür. Özellikle 6 Şubat depremlerinde TOKİ'nin inşa ettiği yapıların gösterdiği dayanıklılık, bu güvenin en büyük kanıtıdır. 550 gün içerisinde tamamlanması planlanan bu yatırım, TOKİ'nin bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında ortaya koyduğu kaliteli işlerin Manisa'daki güçlü bir yansımasıdır. Eğitimden ticarete, barınmadan şehir estetiğine kadar birçok ihtiyacı karşılayacak bu proje ile hemşerilerimiz daha huzurlu bir yaşam alanına kavuşacak. AK Parti olarak, Manisa'mıza hizmet etmeyi sürdürecek; güvenli, çağdaş ve yaşanabilir şehirler hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni proje şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA