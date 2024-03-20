Mansur Yavaş: Bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, " Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır, hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır." dedi.

Yavaş, "Ulus Tarihi Kent Yenileme ve Turizme Açma Projesi" kapsamında ABB tarafından hayata geçirilen "Ulus 100. Yıl Meydanı"nın açılış törenine katıldı.

Törende vatandaşlara hitap eden Yavaş, Ulus bölgesinin, hem Cumhuriyet dönemi hem de önceki tarihi dönemler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Mansur Yavaş, Ulus meydanının zemininin altında yapılacak yer radarı incelemesi sonucunun olumlu çıkması halinde trafiğinin tamamını yeraltına alma yönünde projeleri olduğunu kaydetti.

Toplam alanı 8 bin metrekare olan meydanın katlı otopark hizmeti vereceğini ve farklı türde 300 ağaç dikildiğini söyleyen Yavaş, meydanın, kültürlerin buluşma noktası olacağını dile getirdi.

Projeyi 161 milyon lira maliyetle tamamladıkları bilgisini veren Yavaş, devamında, 5 yıllık görev süresi boyunca Ulus için yaptıkları proje ve restorasyonları anlattı.

"Bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır"

Yaptıkları tüm işlemlerin şeffaf olduğunu ve mal beyanını açıkladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Rakiplerimiz de açıklamaya başladı ama bir sürü spekülasyon var. 1999 yılında ilk Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptığımdan bugüne kadar bütün banka hesaplarım incelemeye açıktır, hiç kimseden sakladığım hiçbir şeyim yoktur. Kamu yöneticileri böyle olmalıdır. Göreve başladığı değil, bıraktığı zamanki mal varlığını açıklamalıdır. Türkiye'deki görev yapan bütün belediye başkanlarını kapsar. Ancak böyle olmadığı taktirde insanlar arasındaki gelir adaletsizliğini, fakirliği, yoksulluğu önlemenin imkanı yoktur. Bu şekilde ancak yolsuzluk ve israf ortadan kalkacaktır."

Konuşmasının ardından Yavaş, kurdele keserek meydanın açılışını gerçekleştirdi ve vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.