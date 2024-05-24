Mansur Yavaş, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan\'a destek mitingi düzenledi

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pınarbaşı ilçesinde seçimi kazanan fakat itirazlar sonucu 2 Haziran'da yenilecek seçimlerde yeniden yarışacak olan CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'a destek mitingi için Kayseri'ye geldi. İlçede düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Mansur Yavaş, eşit hizmet edenin kazanacağını söyleyerek, "Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı'na da gelecek" dedi.

Pınarbaşı ilçesi meydanında düzenlenen destek mitingine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, il ve ilçe yönetimi, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yaptığı konuşmada yöneticilerin adaletli olması gerektiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bir yönetici adaletli olmak zorundadır, adaletle yönetmek zorundadır. Dolayısıyla milletin temsilcisi belediye başkanıdır, devletin temsilcisi hükümettir. Devlet ile millet arasında en yakın bağ belediye ile kurulur. Dolayısıyla belediye başkanını seçerken siyasi kimliğinden daha çok şunlara bakacaksınız; adaletli davranır mı, kul hakkı yer mi, dürüst mü, kendisine güvenilir mi? Bu ölçülerle belediye başkanı seçeceksiniz. O da inşallah Deniz başkanım seçildikten sonra Türk bayrağıyla bir 5 yıl size hizmet edecek. Ölçüt budur ve bizler 5 yıl boyunca Türkiye'de yine ilk defa binlerce ihaleyi canlı yayınladık. İnşallah burada da canlı yayınlanır. Vatandaşa hesap veriyoruz. Değerli hemşehrilerim, belediyenin harcadığı paralar sizin paralarınız, sizden çıkıyor. Elbette bunun hesabını bilmek ve hesabınızı sormak zorundasınız. Hesap vermeyen belediye başkanı olmaz. Çünkü onlar sizin paranızı harcıyorlar ve sizden aldığı maaşla hizmet ediyor tüm belediye personeli. O zaman ne yapması lazım? Madem parayı alıyorsun, sen oy

verdin vermedin demeden herkesten aynı şekilde emlak vergisi gibi para alıyorsa hepsine eşit hizmet etmek zorunda. Eşit hizmet eden kazanır. Bir diğer söyleyeceğim şudur; seçime girerken bolca iş vaadi olur. Biz bunu Keçiören'de bolca anlattık. Dedik ki kendi çocuklarınız sınavsız giriyor, siz fakirleri, işsizleri seçimden seçime hatırlıyorsunuz. Listeler yapıp vaatlerde bulunuyorsunuz. Bu garibanları, okullarını bitirip mülakatta elenenleri, iş bekleyenleri, AŞ bekleyenleri, evlenmek için bekleyenleri sadece seçimden seçime mi hatırlayacaksınız. Boş vaatleri bırakın Allah aşkına" dedi.

"Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı'na da gelecek"

Yavaş, seçim zamanı asfalt ile göz boyamanın olmaması gerektiğini söyleyerek, "Adaletli davranan Ankara'daki belediye başkanı oylarını yüzde 51'den 60'a çıkarırken, işte Pınarbaşı gibi kente uzak yerleri ihmal eden belediye başkanı Kayseri belediye başkanının ne kadar düştüğünü gördünüz değil mi? Pınarbaşı'nda böyle seçim zamanı gelip asfaltlarla göz boyamak yok. Kaybedeceğini anlayınca Pınarbaşı'nı hatırlamak yok. Bunun en güzel yolu Pınarbaşı halkının sandıkta bu dersi vermesidir. Kendi hakkınız için, geleceğiniz için bu dersi vereceksiniz. Pınarbaşı'nın geleceği için çoluğunuz çocuğunuzun rahat etmesi için vereceksiniz. İnşallah Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı'na da gelecek. Burada ve inşallah bizler de başkanımızın size vaat ettiği entegre tesisleri başta olmak üzere elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız. Evet bizim derdimiz halkın parasını çöp projelere yatırmadan üreten, bölgesini kalkındıran bir anlayıştır. Başkanımın vaatleri de buna yöneliktir. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Sizden 2 Haziran'da hak yerini bulacak deyip hakkı teslim etmenizi ve Ankara'ya bir müjde göndermenizi istiyorum. Bizim de elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ise, "2 Haziran'da yenilenecek olan seçimlerde yine sizlerin desteği ile daha güçlü bir şekilde kazanacağımıza dair güvenimiz tamdır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmasının ardından ilçeden ayrılan Mansur Yavaş, Ankara'ya hareket etti. - KAYSERİ