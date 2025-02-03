Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken

Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" dedi.

03.02.2025 13:43  Güncelleme: 13:44
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir" dedi.

Mansur Yavaş, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen 'Olası Bir Depreme Hazır Mıyız' programına katıldı. Yavaş, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin sonrası 'Silahlı Kuvvetler'den ayırma' cezası verilen teğmenlerle ilgili, "Her disipline gideni işten atmıyoruz. Dolayısıyla burada masum bir karar olmadığını düşünüyorum. Ancak oy çokluğu ile çıkması içimizi ısıttı. Dönem birincisi olmuş kızımız, çok başarılı insanlar; bu başarılı insanları mutlaka Türkiye'nin her yerinde değerlendirmek isteyenler olacaktır. Biz de bunlardan birisiyiz. Daha önceki teğmenler nasıl işten ayrıldığında sahip çıkıldıysa, Türk milleti bunlara da sahip çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİK EKONOMİK SIKINTILAR OLMALI'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Yavaş, "Her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil; o zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması gerektiği kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'BİR AN ÖNCE SEÇİM YAPILMASI LAZIM'

Erken seçim çağrısında bulunan Yavaş, "Toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım. Kendilerine şunu tavsiye ediyorum; AK Parti'nin milletvekilleri, yöneticileri, bir pazara çıksınlar, vatandaşın bir haline baksınlar, durumu anlayacaklardır. 2028'e kadar uzatıp, 'Çıkmayan candan ümit kesilmez' anlayışıyla, 'Acaba ekonomi düzelir mi' diye bakacaklar. Ben 2028'e götüremeyecekleri kanaatindeyim. En erken zamanda olsun, vatandaş bu çileyi çekmekten kurtulsun" diye konuştu.

Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçimde aday olup olmayacağına ilişkin soruya, "Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak, önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok erken - Son Dakika

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