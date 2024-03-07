Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP\'nin Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu ile esnafı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Su konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suyun önemine dikkat çekerek, enerji ve sulama barajları ile sanayi ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini belirtti. Yumaklı, suyun verimli kullanılması gerektiğini vurgulayarak, su konusunun artık hayatın içinde olduğunu ve su verimliliğine ilişkin planlarını uyguladıklarını ifade etti. Ayrıca, Haslı Barajı'nın yatırım değerini ve suya yönelik yapılan projelerin toplam değerini paylaşan Yumaklı, su olmadan üretimin mümkün olmadığını ve enerji, sulama ve kentsel kullanımla ilgili barajların inşasını sürdüreceklerini söyledi.