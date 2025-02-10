Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu olayın yankıları sürerken BETİMAR Araştırma tarafından yapılan anketten dikkat çeken bir sonuç çıktı.

10.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dünkü zirvesinin ardından sürpriz bir ön seçim kararı geldi. Yavaş, üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını bildirdi.

RESTİ ÇEKTİĞİ GÜN ANKET SONUÇLARI GELDİ

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin yankıları sürerken BETİMAR Araştırma, dikkat çeken bir araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada katılımcılara "Mansur Yavaş, CHP'den ayrılıp yeni bir oluşumun cumhurbaşkanı adayı olur ise destekler misiniz?" sorusunu yöneltildi.

Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

YÜZDE 46'LIK KESİM DESTEKLİYOR

Araştırmanın sonucuna göre; yüzde 46.5'lik kesim "Evet, destekliyorum" yanıtını verirken, yüzde 53.5'lik kesim ise "Hayır, desteklemiyorum" diyerek Yavaş'ın CHP'den kopmasına karşı çıktı.

Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

VERİLEN DESTEĞİN PARTİLERE DAĞILIMI

Yavaş'ın yeni bir oluşumun adayı olması halinde Zafer Partililerin yüzde 72.7'si, İYİ Partililerin ise yüzde 72.4'ü desteklerim yanıtını verirken bu rakam CHP için yüzde 52.3 oldu. AK Parti'de Yavaş'ı destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 37,8 olurken, MHP'lilerin ise yüzde 47,3'ü "desteklerim" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, ismi CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la dün akşam bir araya gelmişti. Erken seçim çağrısı yapan CHP, cumhurbaşkanı adayını da üyelerinin oylarıyla belirleme kararı almıştı. İmamoğlu bu kararı desteklerken; Yavaş, bu adım için erken olduğunu söylemişti.

Mansur Yavaş\'ın \'\'Yokum\'\' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Mansur Yavaş, Politika, Siyaset, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • zurnaci samo Oner:
    İmamoğlu cumurbaşkani bu kadar net 605 1074 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    belediye başkanlıklarını becerdiniz de cumhur başkanlığı yapmak kaldi 225 57 Yanıtla
  • Ali null:
    DAYAN YAVAŞ KALBİMIZ SENİNLE 170 48 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    bu chp den bi halt olmaz boş parti olm mansur banko seçilir akılsızlar 165 40 Yanıtla
  • null:
    Ne işin var,İngiliz şapkasını,ingiliz medeniyetini manda diye dayatan zihniyetin içinde.. 103 34 Yanıtla
  • Bin Küçük:
    çok beklersin alırsın 3 birini bile bile yine Erdoğana çalışıyorsunuz 30 64 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mansur Yavaş aday olacak 72 13 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    CHP başına gelecek Adam Mansur yavaştır. Atatürk çizgisinde, Türklük çizgisinde olan Tek CHP odur 64 19 Yanıtla
  • Etem Dilcioğlu:
    Haydi BETIMAR böl parcala yonet taktığını uygula 27 9 Yanıtla
  • Şenol Mirza:
    İmamoğlunun önündeki taplette ne gördü acep varan1 varan2 Baykal'a yapilanlar 26 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:48:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.