Mansur Yavaş: İstiklal Marşı\'ndan gurur duyarız, teröristlikle itham ediliyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Bizi teröristlikle itham ediyorsunuz, 45 mitingimizin hepsi şehitlerimize saygı ve İstiklal Marşı'mızı okuyarak başlıyor. Biz İstiklal Marşı'mızdan gurur duyarız. İstiklal Marşı'mızdan, bayrağımızdan haz etmeyenlerle asla yan yana gelmeyiz." dedi.
Yavaş, Dutluk Meydanı'nda düzenlenen "Büyük Keçiören Mitingi"nde, bugüne kadar 44 miting yaptığını ve iftar programlarına katıldığını söyledi.
Anketlere bakıldığında artık Ankara'nın konuşulmadığını, oy farkının konuşulduğunu belirten Yavaş, "Son 5 yıldır Keçiören Belediye Başkanısınız. Benim yaptıklarımı taklit edip 'şunu yapacağım, ben bir fazla vereceğim' demenin halkta karşılığı yok. 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Keşke en azından Keçiörenlilere destekte bulunsaydınız." diye konuştu.
Yapılan betonların "eser" diye tabir edildiğini ifade eden Yavaş, içinde insanın olmadığı hiçbir şeye para harcamadıklarını söyledi.
Emeklilere vaat edilen ücretlere de değinen Yavaş, " İstanbul'daki 2 bin 500 lira, Ankara'daki 5 bin verecekmiş emeklilere. Bunu niye Cumhurbaşkanına anlatmıyorsunuz? Niye Cumhurbaşkanına emeklilerin durumunu söylemiyorsunuz?" ifadesini kullandı.
Yavaş, Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un mal beyanını tam açıklamadığını belirten Yavaş, halkın cevabı sandıkta vereceğini söyledi.
Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara'nın çeşitli yerlerine bizi terörle ilişkilendiren sahte ve korsan afişler asıyorlar. Bunlara ümit bağlamayın. Geçen seçim bunu yaptınız tutmadı, Ekrem Beyin seçiminde yaptınız, orada da tutmadı. Fakat bu işleri iyi biliyorsunuz. Bizi teröristlikle itham ediyorsunuz, 45 mitingimizin hepsi şehitlerimize saygı ve İstiklal Marşı'mızı okuyarak başlıyor. Biz İstiklal Marşı'mızdan gurur duyarız. İstiklal Marşı'mızdan, bayrağımızdan haz etmeyenlerle asla yan yana gelmeyiz. Bunu söylememize bile gerek yok."
Mansur Yavaş, vatandaşlardan seçimde sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş: İstiklal Marşı'ndan gurur duyarız, teröristlikle itham ediliyoruz - Son Dakika
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