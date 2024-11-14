Mansur Yavaş, Paris\'te Tarihi Kentler ve Kültürel İşbirlikleri İçin Temaslarda Bulundu

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, Fransa'nın başkenti Paris'te çeşitli temaslarda bulundu.

Aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fransa'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Paris'teki temasları kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer ile görüşen Yavaş, daha sonra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile bir araya geldi. Görüşmede, Ankara ve Paris arasındaki kardeş şehir ilişkilerini güçlendirme ve teknik işbirlikleri konularında mutabakat sağlandı.

Başkan Yavaş, Fransa Diplomatik İlişkilerden Sorumlu Tarım Bakan Yardımcısı François Blanc ile Ankara ve Fransa arasında tarımsal kalkınma ve yatırım projelerini görüştü. Yavaş'ın MEDEF International Başkanı Jean Lemierre ile yaptığı görüşmede ise ulaşım, yenilenebilir enerji ve su yönetimi konularında ortak kararlar alındı.

Kültürel miras için UNESCO teması

Fransa ziyaretinde UNESCO Daimi Büyükelçisi Gülnur Aybet ile de bir araya gelerek kültürel miras adaylıklarını ele alan Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak Türkiye'nin kültürel varlıklarını UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil etme sürecinde destek arayışında bulundu. Yavaş ayrıca, 2025 yılında Ankara'da dünya çapında ilk kez düzenlenecek Türk Dünyası Kültür Festivali'nin hazırlıkları için de görüşmeler gerçekleştirdi. Mansur Yavaş, festival kapsamında UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile uluslararası bir konferans ve işbirliği sürecinin başlayacağını duyurdu. - ANKARA