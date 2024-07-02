MASKİ, Kula'da yeni sondaj kuyusu açtı - Son Dakika
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Politika

MASKİ, Kula'da yeni sondaj kuyusu açtı

MASKİ, Kula\'da yeni sondaj kuyusu açtı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesinde yaşanan içme suyu sıkıntısını çözmek için yeni bir sondaj kuyusu açtı. Mahalle sakinleri artık yeterli ve temiz suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

02.07.2024 10:33  Güncelleme: 10:35
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MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel iklim şartları ve kuraklık sebebiyle mevcut sondaj kuyularında meydana gelen verim düşüklüğüne bağlı içme suyu sıkıntısı yaşayan Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı. Sondajdan yeterli suya ulaşıldı. Mahalle muhtarı Ali Koçak, istenilen suya kavuştuklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan susuzluk problemine rağmen il geneline yeterli, verimli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Kula ilçesinin Battalmustafa Mahallesi sakinleri uzun süredir su sıkıntısı çekiyor ve bu durumu çözmek için çeşitli taleplerde bulunuyordu. Bu talepler üzerine açılan sondajlarda kuraklık nedeniyle yeterli suya ulaşılamıyordu. Bununla birlikte bölgedeki hanelere su ulaştırmak amacıyla tankerlerle su taşınıyordu. Mahalleye yeni bir su kaynağı kazandırmak ve hanelere ulaşan suyun daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak adına İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yer tespit çalışması yapıldı. Tespit edilen noktada çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Delgi işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasından sonra deneme pompası atıldı. Kuyudan yeterli suya ulaşıldı. Alınan su numunesi teste gönderildi ve olumlu sonuçlandığı takdirde hat bağlantı çalışmalarına başlanacak. Mahalle sakinleri artık temiz ve yeterli miktarda suya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti.

Muhtar Ali Koçak: "Son sondaj çalışması ile istenilen suya kavuştuk"

Mahalle muhtarı Ali Koçak, "Mahallemiz kırsal bir mahalle olduğundan kuraklığın etkisi ile de uzun süredir su sıkıntımız vardı. Yapılan son sondaj çalışmasından istenilen suya kavuştuk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Artık su sıkıntımız bitti, mahallemize hayırlı olsun" derken, mahalle sakinlerinden Abdullah Yıldırım şunları söyledi: "Mahallemize tankerlerle su taşıyorduk. Sondaj çalışması yapıldı ve yeterli suyumuz da var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e teşekkür ediyorum. İhtiyacımız yüzde 90 karşılanır. Su sorunumuz çözüldü." - MANİSA

Kaynak: İHA

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