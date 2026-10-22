MEB'in söz varlığı projesine 220 öğretmen katıldı, bir milyon veri etiketlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fiziki altyapı ile ilgili olarak şu anda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamalarının üzerine çıktık. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci oranları itibarıyla bizzat OECD'nin Eğitime Bakış Raporlarında ortalamanın üzerinde olduğumuz tespit edilmeye başlandı" dedi.

Çocukların dünyayı hangi kavramlarla tanıdıkları, zengin bir kelime hazinesiyle yetişmelerinin nasıl sağlanacağı ve söz varlığı açısından gelişmelerinin nasıl izlenebileceği konularına ilmi, ölçülebilir ve sürdürülebilir yanıtlar verebilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yürütücülüğünde 'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi' hayata geçirildi. Çocuklar için yayın yapan bütün kurumlarla kapsamlı bir iş birliğiyle yürütülen proje; okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm sınıf ve kademelerdeki öğrencilerin söz varlığını ilmi yöntemlerle tespit etmek, dil gelişimlerini yaş ve sınıf seviyelerine göre izlemek ve geniş söz varlığımızı tanımalarına ve kelime hazinelerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yürütmeyi hedefliyor. 85 branştan 220 öğretmen, projenin farklı aşamalarında görev alarak doğrudan katkı sundu. Yazılımcı öğretmenler tarafından geliştirilen projeye özgü MEB Etiketleme Aracı ile ders kitapları mercek altına alındı ve bir milyondan fazla veri etiketlendi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilen tanıtım programına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, eğitimde fiziki altyapı ve teknolojik imkanların geliştirilmesinin ardından öğretim programlarının da yenilendiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatın güncellendiğini ifade etti. Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde ölçme ve değerlendirme sisteminin dört temel dil becerisi üzerine yeniden yapılandırıldığını, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma yetkinliklerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini aktaran Bakan Tekin, 'Dilimizin Zenginlikleri' ve 'Geleneksel Çocuk Oyunları' gibi projelerle dil bilincinin ve milli değerlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

"Fiziki altyapı ile ilgili olarak şu anda OECD ortalamalarının üzerine çıktık"

OECD raporlarında Türkiye'nin yükselişe geçtiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Fiziki altyapı ile ilgili olarak şu anda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamalarının üzerine çıktık. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci oranları itibarıyla bizzat OECD'nin Eğitime Bakış Raporlarında ortalamanın üzerinde olduğumuz tespit edilmeye başlandı. Eğitimde teknolojinin kullanımı açısından baktığımızda PISA raporunda Türkiye, neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta ve internet ağı olan dünyadaki tek ülke tanımlaması yapılıyor, bunları hayata geçirdik. 2023 yılında öğretim programlarımızın da bu perspektifle yeniden ele alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Öğretim programlarımızda ciddi anlamda dönüşüm sürecini başlatmış olduk. 2023 haziran ayında başka bir süreç daha başlattık. Temel eğitim kurullarında Türkçe, ortaöğretim kurullarında Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde çocuklarımızın bu derslerdeki geçme notu dahil olmak üzere ölçme değerlendirme sistemlerini sil baştan yeniden ele aldık. Çocuklarımız Türkçe hem yazım kuralları hem de kendini ifade etme konusunda bir yetkinlik düzeyine erişsin diye sınavlarımızı ölçme değerlendirme metotlarımızı değiştirdik" diye konuştu.

"Sözlük okuma alışkanlıklarını geliştirmek için 'Sözlük Özgürlüktür' tarzında projeler başlattık"

Her çocuğun Türkçeyi güzel ve anlamlı bir şekilde öğrenmesi için birtakım projeler geliştirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Sözlük okuma alışkanlıklarını geliştirmek için 'Sözlük Özgürlüktür' tarzında projeler başlattık. Yine aynı yıl çocuklarımızın okul bahçelerini şenlendirecek şekilde geleneksel çocuk oyunlarımızı, bizim milli değerlerimizin devam etmesini arzu ettiğimiz projeler başlattık. Geleneksel çocuk oyunları bunun bir parçası. Orada kullanılan dil, çocuklarımızın o dili kullanırken öğrendikleri şeylerle benzerdir. Aslında bunların hepsi birbirini tamamlayan projenin adımlarıdır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde kullanılan dilin, çocuklarımızın bu ulus inşa ve milli birlik sürecinde bütün değer yargılarını şekillendirdiği gerçeğinden hareketle birçok kavramı ideolojik içerikten arındırarak bizim geleneksel yapımıza uygun süreci başlattık. Mesela milli mücadele esnasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri' diyor. Niye Ege dememiş? 'Mavi Vatan' gibi bir kavramı müfredata koyduk" şeklinde konuştu.

"Bugün burada tanıtımını yaptığımız program bizim için çok önemli"

'Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'nin çocuklar için önemli bir proje olduğunu dile getiren Bakan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada tanıtımını yaptığımız program bizim için çok önemli. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çocuklarımıza biz öğretim programlarında hangi kelimeleri öğrenmesini istemişiz ki biz bugün çocuklarımız bu kelimeleri kullanmıyor diye rahatsız oluyoruz? Bunun bir envanterinin de oluşturulması gerekiyor. Bu envanter öğretmenlerimiz için çok kullanışlı olacak. Bu envanter Bakanlığımıza ders kitabı yazan yayınevleri için de çok önemli bir veri olacak. Bu envanter burada birlikte bu projeyi yürüttüğümüz ÖSYM ve Yükseköğretim Kurulu için de çok önemli bir veri seti olacak."