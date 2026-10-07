Meclis Başkanı Kurtulmuş, İtalya Büyükelçisi Manzo\'yu basına kapalı kabul etti

Meclis Başkanı Kurtulmuş, İtalya Büyükelçisi Manzo'yu basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giuseppe Manzo'yu kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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