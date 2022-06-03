Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek - Son Dakika
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Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek

03.06.2022 17:02

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. 24 maddelik teklifi Meclis'e ilettiklerini belirten Turan, teklifte hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması gibi maddelerin bulunduğunu açıkladı. Pakete göre, stokçuluk yapanlara verilen cezaların üst sınırı 2 milyon TL'ye yükselecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Turan, 6. Yargı Paketi ile birlikte, stokçuluk yapan kişilere verilen cezalarının ağırlaştırılmasının öngörüldüğünü belirtti.

"24 MADDELİK TEKLİFİ MECLİS'E SUNDUK"

AK Parti Grup Başkanvekili, sosyal medyada "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Stokçuluk yapanların ağır cezalar almasını sağlayacak 6. yargı paketi Meclis'e sunuldu

2 MİLYON TL PARA CEZASI ALABİLECEKLER

6. Yargı Paketi'ne göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

TEKLİF NELERİ İÇERİYOR?

Teklifle, hakim ve savcı yardımcılığı süresi üç yıl olarak belirleniyor. Hakim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli bir kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcılar nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklar. Hakim ve savcı yardımcıları eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince dört kez Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze ders alacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirleniyor. Hakim ve savcı yardımcıları hali hazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacaklardır. Hakim ve savcılar birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı ekleniyor. Noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü düzenleniyor. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noterler tarafından tapu siciline tapu bilişim sistemi vasıtasıyla şerh verilebilmesi ve taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından yapılabilmesi imkanı getiriliyor. Fiyatları etkileme ila mal veya hizmet satımından kaçınma suçunun cezai müeyyideleri arttırılıyor.

AVUKATLARLA İLGİLİ DÜZENLEME GELİYOR

Pakette, avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenleme de yer alacak. Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlanacak. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak "aslı gibidir" şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatlar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

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Kaynak: AA

AK Parti, Hakim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek - Son Dakika
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