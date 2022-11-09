Edinilen bilgiye göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Erbay, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.