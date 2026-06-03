DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Meclis'te ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gergerlioğlu, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu'yla ilgili işlem yapılmadığını belirterek tepki gösterdi.
Cezaevlerinde yaşandığını ileri sürdüğü hak ihlallerini anlatan Gergerlioğlu, söz konusu ihlallerin giderilmesini istedi.
Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van'da dolu yağışı nedeniyle bazı çiftçilerin ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi.
Çiftçilerin dolunun oluşturduğu zararın altından kalkamayacağını savunan Çiftyürek, "Talepleri hükümetin destek vermesi. Zarar tespiti yapılmasını, banka kredilerinin faizsiz ertelenmesini ve mazot gübre desteği sağlanmasını istiyorlar." dedi.
Çiftyürek, Van'daki ulaşım ağlarının tepeden tırnağa sorunlu olduğunu, bu durumun şehrin ekonomisini etkilediğini öne sürdü.
Son Dakika › Politika › Meclis'te Açıklamalar: Hak İhlalleri ve Çiftçi Sorunları - Son Dakika
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