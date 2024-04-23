Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu - Son Dakika
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Politika

Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu

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TBMM'nin 104. açılış yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te 'Çocuk Özel Oturumu' düzenlendi. Program kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş konuşmasının ardından Genel Kurul yönetimini çocuklara devretmek amacıyla Başkanlık Divanı seçimi için verilen önergeyi okutup, oya sundu. Önergeye ''hayır'' oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere neden oldu.

23.04.2024 08:22  Güncelleme: 08:41
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TBMM Genel Kurulu'nda dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, özel oturumu açışında "(Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir) düsturu altında, inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz" dedi. TBMM'nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde, geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz." ifadesini kullandı.

Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önerisine verdikleri oy, programa damga vurdu

ÖNERGEYE "HAYIR" OYU VERDİLER

Kurtulmuş konuşmasının ardından Genel Kurul yönetimini çocuklara devretmek amacıyla Başkanlık Divanı seçimi için verilen önergeyi okutup, oya sundu. Önergeye "hayır" oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere neden oldu. Kurtulmuş, esprili şekilde önergenin oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti. Kabul edilen önerge doğrultusunda Kurtulmuş, Başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına da 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önerisine verdikleri oy, programa damga vurdu

"UZAY" MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Aysima Arslan, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu adımın, geleceğin teminatı olan çocukların hayallerini, uzayın sonsuz derinliklerine kadar taşıyabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti. Arslan, "Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, son olmadığına olan inancım da tamdır. Aziz milletimizin nice gençleri devletimizin açtığı bu ufukta ülkemizin uzay macerasını sürdürecektir" dedi.

Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önerisine verdikleri oy, programa damga vurdu

ONUR KONUĞU FİLİSTİNLİ LAYA

Milliyet'te yer alan habere göre; Kurtulmuş dün ayrıca TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını Tören Salonu'nda kabul etti. Onur konuğu olarak davet edilen Filistinli 12 yaşındaki Laya Abdulnaser Naser Abuzeineh Filistinli çocukların durumu konusunda farkındalık yaratılması için çaba gösteren Kurtulmuş'a teşekkür ederek, "Filistinli çocuklar kuşatmayı yaşadılar, bombalarla karşılaştılar, ülkelerine tutunmayı öğrendiler, özgürleşmeye doğru ilerlediler. Aziz Kudüs'ümüzün minarelerine Filistin bayrağı çekilmesine öncülük ediyoruz" dedi.

TBMM'deki programdan kareler;

Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine verdikleri oy, programa damga vurdu
Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine verdikleri oy, programa damga vurdu
Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine verdikleri oy, programa damga vurdu
Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine verdikleri oy, programa damga vurdu
Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine verdikleri oy, programa damga vurdu
Meclis\'te söz çocukların! Kurtulmuş\'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu

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Son Dakika Politika Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mert kursun : Saat 8.41 ne ara kutladiniz cocuklari gecedenmi getirdiniz 13 1 Yanıtla
  • Oooo: Nebati yokmu? 6 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: bari cocuklardan suriyeliler icin mesaj ciksaydi. 2 1 Yanıtla

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