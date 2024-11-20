Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den sert tepki - Son Dakika
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Politika

Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den sert tepki

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İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorlarında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP'li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede çıktı. Yaşanan olayla ilgili AK Parti'den ilk tepki geldi. Ömer Çelik, konuyla ilgili ''Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.'' ifadelerini kullanırken, CHP'nin gereğinin yapması gerektiğini belirtti.

20.11.2024 11:54  Güncelleme: 12:05
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri gergin başladı. Toplantı öncesinde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kayyum tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle gerginlik arttı.

YERLİKAYA'NIN GİRİŞİNE ENGEL OLDULAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişi sırasında tansiyon daha da yükseldi. Kayyum görevlendirmeleri nedeniyle CHP milletvekilleri, komisyonun salonuna girmesini engelledi.

BAKAN YERLİKAYA: DEMOKRASİ SEVİYESİNİ KORUMAK GEREK

Bütçe görüşmesine girerken kayyum tepkisi nedeniyle çıkan arbedeye ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, "Biz terörle mücadele ediyoruz. Belediye başkanı şehrin her şeyinin bırakıldığı kişidir. Türkiye hukuk devletidir. Demokrasi seviyesini korumak gerek" dedi.

AK PARTİ'DEN ART ARDA TEPKİLER

Komisyon öncesinde Bakan Yerlikaya'nın arada kaldığı arbedeyle ilgili AK Parti'den peş peşe tepki açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Plan ve Bütçe Komisyonu Gazi Meclisimizin köklü gelenekleri olan, teknik niteliği öne çıkan bir organıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu üst düzey müzakerelerin yapıldığı, söyleyecek sözü olan herkesin yerleşik kurallar içinde özgür bir şekilde farklı fikirlerini ve eleştirilerini ifade ettiği demokratik bir platformdur.

Bütçe görüşmeleri kapsamında Komisyon'a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik bazı muhalefet temsilcileri tarafından ortaya konan kaba kuvvete dayalı, anti demokratik engelleme çabasını en güçlü şekilde kınıyorum. Milli iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis, kaba kuvvetin değil fikirlerin yarıştığı bir ortamda, milletimize yaraşır bir asaletle ve hukuk çerçevesinde görevini yapmaya devam edecektir."

ÖMER ÇELİK: CHP GEREĞİNİ YAPMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert bir açıklama geldi. CHP'li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya ile yaşadığı gerginliğin barbarlık olduğunu belirten Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hak ettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

"CHP GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir."

YILMAZ TUNÇ: AZİZ MİLLETİMİZ CEVABINI VERECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise tepkisini sosyal medya hesabından şu ifadelerle gösterdi: "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınıyorum.

Bu tür saldırılar, aziz milletimize ve milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize büyük saygısızlıktır. Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz.

Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil, saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir."

Meclis\'te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti\'den sert tepki

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Son Dakika Politika Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili AK Parti'den sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • McA !:
    Akp nin sonu çok hızlı yaklaşıyor. Bittiklerinin resmini görmek kendilerinde gerginlik yaratıyor. Ne vardı yani 1 dk lık görüşme tekliflerine olumlu cevap verseydin Bakan ve bu olaylar yaşanmasaydı. Kaos dan beslenen silinip gitmeye mahkumdur 44 41 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Allah hepinizin ömründen alsın sokaktaki hayvanlara versin 46 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Chpnin özü bu !! Kavga gürültü 16 25 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Niye kabul edilemezmiş. Siz milletin, özellikle emeklilerin anasını ağlatırken, aç bırakırken iyi, az bile ... 20 10 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    okul yıllarındaki tecrübelerinin meclise yansıması.bıçak silah muşta taş. 15 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Acaba neyı paylaşamıyorsunuz yeyın beyler yeyın dışarı ekmek 10 tl meclıste et 10 daha ne olsun ortamı gerıyorsunuz 17 0 Yanıtla
  • Azmi Gökçek:
    Liyakatsızlığın çok bariz bir örneği daha kim ne yaşattıysa bu millete Rabbim aynısını yaşamadan canlarını almasın... Amin!!!!!!!!!! 12 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Emekli olarak allah topunuzun ……….. 11 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı:
    Ömer Çelik ne iş yapar abi.Bir sürü koruma son model arabalar.Memlekete ne gibi faydası var.Bilen biri varsa beni aydınlatsın. 3 4 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    İğne çuvaldız... 5 0 Yanıtla
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