Meclis'teki Hatay tartışmalarının ardından gündem olan CHP'li Suzan Şahin, aday gösterilmeme sebebiyle ilgili ilk defa konuştu - Son Dakika
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Meclis'teki Hatay tartışmalarının ardından gündem olan CHP'li Suzan Şahin, aday gösterilmeme sebebiyle ilgili ilk defa konuştu

17.04.2023 12:14

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM'deki "Hatay'ı ölüme terk ettiniz" çıkışıyla kamuoyunda büyük yankı uyandıran CHP'li Suzan Şahin, partinin YSK'ya teslim ettiği milletvekili aday listesinde kendine yer bulamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tartışan Şahin, aday gösterilmemesine ilişkin, "Bana da sürpriz oldu. Bilgim yok, daha önce böyle bir konuşma aramızda geçmedi. Beklentim de hiç olmadı. Makamla falan işim yok benim" ifadelerini kullandı.

11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Suzan Şahin, "Zamanında gelmediniz, Hatay'ı ölüme terk ettiniz, Hatay'a kefen bile vermediniz, 40'lı 40'lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ DERTLİYİZ, HANIMEFENDİ KONUŞUYOR

Konuşmasını kürsüye vura vura yapan ve sözleriyle gündem olan Şahin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sert tepki göstermiş ve "Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz, sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" karşılığını vermişti.

CHP'Lİ SUZAN ŞAHİN İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı polemik sonrası uzun süre gündemde kalan CHP'li Suzan Şahin, partisinin YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesinde de kendine yer bulamadı.

"BANA DA SÜPRİZ OLDU"

CHP'den aday gösterilmemesine ilişkin Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuşan Şahin, "Bana da sürpriz oldu. Bilgim yok, daha önce böyle bir konuşma aramızda geçmedi. Beklentim de hiç olmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yola çıktık. Benim dava arkadaşım. Sözüm söz, onu mutlak, mutlak yeni baharlar getirmesi için cumhurbaşkanı yapacağız.

"BU ÜLKEYE BAHAR GELSİN İSTİYORUM ARTIK YETER"

Geldiğim günden beri de çalışıyorum. Her gün sahadayım. Her şeyimle çalışıyorum. Ancak bizim bölgemizde ittifak çok olmadı. Saadet Partisi'nden bir aday var o da 4. sıra. Deprem bölgesi bir de değişmeyi beklemiyorduk biz. Bize de sürpriz oldu. Hiç sorun değil. Makamla falan işim yok benim. Ailelerimiz, yuvalarımız, evlerimiz gitti bizim. Benim hiçbir davam yok. Bu ülkeye bahar gelsin istiyorum artık yeter" dedi.

YORUMLAR (5)
  • Ahmet eren Kacmaz: Evet chp cahil cühela ile doldu beklentisi yokmuş hadi oradan iş insani oldugunuzu hatayda herkes bilir işleride ankaradan yürüttügünüzüde. Süslü çümlelerde kurmaktan vazgeçin Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • ALİ ATAŞ: millet olarak çok üzüldük. Sizin gibi değerli siyasetçiye yakışmadı. Sen git intihar et. Cevap Yaz 42 26 Yayından Kaldır
  • Kenan Acısever: hdp partisinden dolayı size kontejan kalmadı çok üzgünlermiş Cevap Yaz 83 56 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Suzan Şahin, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'teki Hatay tartışmalarının ardından gündem olan CHP'li Suzan Şahin, aday gösterilmeme sebebiyle ilgili ilk defa konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'teki Hatay tartışmalarının ardından gündem olan CHP'li Suzan Şahin, aday gösterilmeme sebebiyle ilgili ilk defa konuştu - Son Dakika
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