Mehmet Aşıla: Ayasofya\'dan elini derhal çekmelidir

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "86 yıl sonra zincirlerini kırdığımız Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı, Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir. Sen hangi yetkiyle bir anda üst katları müzeye çeviriyorsun?" dedi.
Aşıla, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulamaya bir süre önce başlandığını anımsattı.
Ayasofya-i Kebir Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu dile getiren Aşıla, "86 yıl sonra zincirlerini kırdığımız Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir. Sen hangi yetkiyle bir anda üst katları müzeye çeviriyorsun? Üst kata çıkmak için vatandaşlardan para almak demek üst katların müzeye dönmesi demektir." diye konuştu.
"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği vakfiyesi olduğunu" aktaran Aşıla, yeni uygulamayla "Ayasofya'nın sessizce müzeye dönüştürülme tehlikesinin yaşanacağını ve yakın zamanda küçük çaplı ayinlerin de başlayabileceğini" iddia etti.
"Bir bölümünün daimi olarak veya belli zamanlarda başka din mensuplarına tahsis edilmesi durumunda Ayasofya'nın vakıf şartlarının bir kez daha bozulmuş olacağını" söyleyen Aşıla, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, bu tehlikeli gidişatı bir an önce durdurması ve Kültür Bakanlığının camiler üzerindeki tasarruf hakkını tamamen kaldırmasıdır. Mazbut vakıfların vakfiyelerine uygun olarak kullanımını Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet hem yürütür hem de teftiş eder. Vakıfların maksadı dışına dönüştürülmesi hiç kimsenin tekelinde değildir, haddi de değildir. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda girişimde bulunmaması ve müdahale etmemesi de hayret verici bir durumdur. Ayasofya'nın galeriler kısmı yine vakfiyesine uygun olarak ibadet alanı haline getirilmelidir."
Fenerbahçe'de sakatlığının ardından sahalara dönen Lincoln Henrique'ye Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City talip oldu. İsmail Kartal'ın vereceği rapor sonrasında futbolcunun geleceği netlik kazanacak.
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergenç, Güven Kıraç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Dilber dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri adından söz ettiriyor. Ergüçlü, gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve performansını tekrarlamaya hazır olduğunu belirtti.
Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Şerife İşibil (35) adlı kadın, oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. İncelemeler sonucunda İşibil'in gece saatlerinde oturduğu daireden düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Galatasaray, Sacha Boey'in yerini Nottingham Forest forması giyen Serge Aurier ile doldurdu. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu bu sezon 13 maçta 2 asist yaptı.
Diyarbakırlı "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a gönderildi. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, izlenen MOBESE kayıtlarına göre katil zanlısının Zeytinburnu'ndan Fatih'e tam 1 buçuk saat yürüdüğü ve ardından Razaman Hoca'yı namaz kıldığı esnada vahşice öldürdüğü belirlendi.
İsviçreli fotoğrafçı Tiziana Vergari'nin Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf, kaç kişinin olduğu konusunda tartışmalara yol açtı. Fotoğrafta sadece 2 kızın olduğunu açıklayan Vergari, binlerce kişinin tahminde bulunduğu soruya doğru cevabı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, gazeteci Fatih Altaylı'ya "Bir cemaat, bilmem zart zurt ayetinden dolayı mı herhangi bir partiye oy veriyoruz" sözleri nedeniyle ağır hakaretlerde bulundu. Saral, "İslama ve Kur'an'a aleni olarak hakaret eden bu mürted zındık için saniye dahi geçmeden gereken yapılmalı. Ajan olarak bu ülkede müslüman kılıklı dolaşan bu alçak yakalanıp en ağır cezaya tabii tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Mehmet Aşıla: Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?