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Mehmet Aşıla: Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir - Son Dakika
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Politika

Mehmet Aşıla: Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir

Mehmet Aşıla: Ayasofya\'dan elini derhal çekmelidir

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı'na tepki göstererek, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

01.02.2024 13:43  Güncelleme: 14:04
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Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, "86 yıl sonra zincirlerini kırdığımız Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı, Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir. Sen hangi yetkiyle bir anda üst katları müzeye çeviriyorsun?" dedi.

Aşıla, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet için gelenler ile camiyi turistik amaçlı ziyaret eden yabancıların girişlerini ayıran yeni uygulamaya bir süre önce başlandığını anımsattı.

Ayasofya-i Kebir Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Diyanet İşleri Başkanlığına ait olduğunu dile getiren Aşıla, "86 yıl sonra zincirlerini kırdığımız Ayasofya'nın üst katlarını müzeye çeviren Kültür Bakanlığı Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir. Sen hangi yetkiyle bir anda üst katları müzeye çeviriyorsun? Üst kata çıkmak için vatandaşlardan para almak demek üst katların müzeye dönmesi demektir." diye konuştu.

"Ayasofya'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği vakfiyesi olduğunu" aktaran Aşıla, yeni uygulamayla "Ayasofya'nın sessizce müzeye dönüştürülme tehlikesinin yaşanacağını ve yakın zamanda küçük çaplı ayinlerin de başlayabileceğini" iddia etti.

"Bir bölümünün daimi olarak veya belli zamanlarda başka din mensuplarına tahsis edilmesi durumunda Ayasofya'nın vakıf şartlarının bir kez daha bozulmuş olacağını" söyleyen Aşıla, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, bu tehlikeli gidişatı bir an önce durdurması ve Kültür Bakanlığının camiler üzerindeki tasarruf hakkını tamamen kaldırmasıdır. Mazbut vakıfların vakfiyelerine uygun olarak kullanımını Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet hem yürütür hem de teftiş eder. Vakıfların maksadı dışına dönüştürülmesi hiç kimsenin tekelinde değildir, haddi de değildir. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda girişimde bulunmaması ve müdahale etmemesi de hayret verici bir durumdur. Ayasofya'nın galeriler kısmı yine vakfiyesine uygun olarak ibadet alanı haline getirilmelidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mehmet Aşıla: Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Aşıla: Ayasofya'dan elini derhal çekmelidir - Son Dakika
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