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Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız - Son Dakika
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Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız

Eski Ayasofya Camii imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklama üzerinden yüklendi. Kurum'a "İnsan ve çocuklardan çok köpeklere değer verenlerden olmayın" çağrısında bulunan Boynukalın, "Dine de akla da bilime de aykırı davranıyorsunuz. Oy kaybı yaşayacaksınız" dedi.

09.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:38
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Eski Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'a sokak köpekleri üzerinden sert eleştiriler yöneltti.

"BU NASIL MANTIK ALLAH AŞKINA"

Murat Kurum'un "Sorunu sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok" şeklindeki sözlerine karşı çıkan Boynukalın, "Sayın Kurum daha yakın zamanda bir çocuğu parçalayan köpekler hakkında 'yavrularımız' diyorsunuz; olayı 'insan köpek çatışması' haline getirmeyeceğiz diyorsunuz. Bu nasıl bir mantık Allah aşkına! insan ve çocuklardan çok köpeklere değer verenlerden olmayın! Barınak yapacağız diyerek insanları oyalamayın! Kuduz hastalığını hortlattınız! Kist hidatik çoğaldı" ifadelerini kullandı.

"OY KAYBI YAŞAYACAKSINIZ"

Açıklamasının devamında Kurum'a yönelik eleştirilerinin dozajını daha da artıran Bonukalın, "Boşuna mamaya, barınaklara harcayacağınız milyonlarca lirayı ihtiyaç sahibi insanlara verin, Allah'tan korkun! Dine de akla da bilime de aykırı davranıyorsunuz. 5199 sayılı kanunu düzeltin. İnsan hayatı ve sağlığı köpeklerden önce gelir. Oy kaybı yaşayacaksınız. Mama rantçılarından korkmayın. Bizden söylemesi" ifadelerine yer verdi.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

Mehmet Boynukalın'dan Murat Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Boynukalın\'dan Kurum\'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
YORUMLAR (3)
  • Zeytin Burnu: Boynukalin haklı çünkü hadislerde peygamberimizin siyah köpekleri oldurttugu hadisi var köpekleri sevmek dinen çok uygun değil hatta şafi mezhebinde dokunursak abdest almamız gerekir Yanıtla 20 27
  • Serkan Çakar: sokak hayvanları tabikide canımız ama bi çözüm bulunması şart çünkü sokağa çıkamaz olduk iyi günler Yanıtla 16 0
  • salihb: Müslüman kişi İnsana hizmet ettiği kadar Hayvana'da hizmet etmeli. İslam öğretileri bunu gösterir. Hoca boş boş konuşmuş. Yanıtla 0 2

Mehmet Boynukalın, Murat Kurum, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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