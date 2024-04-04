Mahalli İdareler Genel Seçimlerine Yeniden Refah Partisi çatısı altında girerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı. Görevi devralan Gürpınar'ın kendisini kutlamaya gelen belediye personeline söyledikleri ise törene damga vurdu.
Tebrik için gelenlere teşekkür eden Gürpınar, "Tebriklerinizi kabul ediyorum ama görevinizin başına dönerseniz memnun olurum.Acil yapılacak çok işimiz var" diyerek personeli makam odasından gönderdi.
Gürpınar, devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada da "Ben tekrar Zeynel Başkan'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek düsturuyla, amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı bir başkasına devredeceğiz inşallah bu işin doğasında var. Tabiatında var. Ben tekrar teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum bütün Urfa'ya" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli 'Hadi görevinizin başına' diyerek gönderdi - Son Dakika
CHP'den Zonguldak Belediye Başkanı seçilen Tahsin Erdem, mazbatasını alarak görevine başladı. Erdem, halkın teveccühüyle seçildiğini ve halkın tamamını kucaklayacaklarını belirtti. Mazbata ve devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve partililer katıldı.
Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımı devam ediyor. AK Parti ve CHP yetkilileri sayım işlemlerini takip ediyor. Şu ana kadar 1030 sandıktan 593'ü sayıldı ve CHP yaklaşık 900 oy önde görünüyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Harun Arslan, mazbatasını alarak göreve başladı. Arslan, çiçek veya hediye göndermek isteyenlerden bağış yapmalarını talep etti. Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve CHP Çan İlçe Başkanı İlhan Demiral da katıldı.
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