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Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika
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Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

AK Parti'den 4 dönem milletvekilliği yapan ve son olarak MKYK üyeliği görevinde bulunan Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Gülpınar, Ankara Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra çeşitli görevlerde bulundu ve AK Parti'de Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyesi olarak görev yaptı.

Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
23.01.2024 - 14:54,
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AK Parti'den 4 dönem milletvekilliği yapan ve son olarak MKYK üyeliği görevinde bulunan Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, partisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını açıkladı. Erbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoş geldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz."

Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Eylül 1969 tarihinde Eyyüp Cenap ve Asuman çiftinin evladı olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezuniyetinin ardından eğitimini Ankara Üniversitesi'nde sürdüren Gülpınar, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra TÖMER'de öğretmenlik yaptı. Dış Ticaret Müsteşarlığı İGEME'de Mütercim olarak çalıştı. Özel bir TV kanalında Diplomasi Muhabirliği yaptı.

Devlet Bakanlığında Özel Kalem Müdürlüğü ve Siyasi Danışmanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Siyasi Danışmanlık görevlerinde bulundu.

24. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa'dan Milletvekili seçildi. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye- Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

25., 26. ve 27. dönemde tekrar AK Parti Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Aynı zamanda 26. Dönem AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Karma Parlamento Komisyonu üyeliği yaptı.

Gülpınar son olarak AK Parti'de Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK üyeliği görevlerinde bulundu.

Çok iyi düzeyde Fransızca, İngilizce ve Kürtçe, iyi düzeyde Arapça ve Farsça bilen Gülpınar, evli ve 3 çocuk babası. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu - Son Dakika


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