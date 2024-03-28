Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Kula İlçe Teşkilatı\'nın mitingine katıldı

Politika

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri kapsamında MHP Kula İlçe Teşkilatı tarafından memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı.

31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için İzmir ve Manisa bölgesinde çalışmalarını sürdüren önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Kula Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kula Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tosun'un projelerinin de tanıtıldığı mitingde alanı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Kasapoğlu, Türkiye Yüzyılında bölgenin parlayan yıldızı olan memleketi Kula'da Cumhur İttifakı gölgesinde hizmetlerine devam edeceklerini söyledi. Her alanda yükselen, büyüyen ve şahlanışa hazırlanan Kula'ya her zaman olduğu gibi destek olmaya ve Kula halkını büyük hizmetlere kavuşturmaya devam edeceğinin de sözünü veren Kasapoğlu, 31 Mart akşamında Kula'nın yeni bir zaferle Cumhur İttifakı'nı taçlandırmasını bekleyeceğini söyledi. - MANİSA