Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Mehmet Özhaseki getirildi - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Mehmet Özhaseki getirildi

04.06.2023 13:49

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı. Kurum, millet için çalıştıklarını belirtirken, Ankara kulislerinde Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği iddiaları konuşuluyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, bugün düzenlenen törenle görevi Murat Kurum'dan teslim aldı.

KURUM: MİLLETİMİZ İÇİN TÜM GAYRETİMİZİ SARF ETTİK

Kurum devir törenindeki konuşmasında "Buraya gelirken şunu rabbimizden niyaz ettik, Allah bizi milletimize mahcup etmesin istedik. Milletimize mahcup olmadan devletimiz için tüm ekibimizle çalıştık. Milletimiz için tüm gayretlerimizi sarf etmeye, şehirlerimizi alt yapısı üst yapısı ile geliştirmeye gayret gösterdik.

"EN BÜYÜK TEŞEKKÜRÜMÜ MİLLETİMİZE EDİYORUM"

Bizimle birlikte bu yıl bu süreçte gece gündüz çalışan ekibimize mesai arkadaşlarıma, partime teşekkür ediyorum. Bu manada bize desteğini esirgemeyen vekillerimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümü milletimize ediyorum. 81 ilimizin inşası için çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı hizmetlere bakanlığımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

KURUM İSTANBUL YARIŞINA HAZIRLANIYOR İDDİASI

Öte yandan Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürüldü.

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