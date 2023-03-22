Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı

HDP'nin de dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs seçimleri için kararını verdi

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ile görüşmesinden sonra aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"TAYYİP BEY İLE ŞİMŞEK'İ TANIŞTIRAN BENİM"

Mehmet Şimşek'in AK Parti'den gelen teklifi reddetmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan yaptığı değerlendirmede "Mehmet Şimşek'i Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde 'Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım' dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk" ifadelerine yer verdi.

"KABUL ETSEYDİ İŞE YARAMAZDI"

Açıklamasının devamında "Yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor" diyen Babacan, şöyle devam etti: "Onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki... Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde..."