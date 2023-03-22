Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı

22.03.2023 18:04

Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek AK Parti'ye dönmeyi reddetmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde" şeklinde görüş bildirdi.

Yaklaşık 11 yıl boyunca hükümette ekonominin pek çok alanında görev almış olan eski bakan ve başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde ile görüşmesinden sonra aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"TAYYİP BEY İLE ŞİMŞEK'İ TANIŞTIRAN BENİM"

Mehmet Şimşek'in AK Parti'den gelen teklifi reddetmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan yaptığı değerlendirmede "Mehmet Şimşek'i Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde 'Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım' dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk" ifadelerine yer verdi.

"KABUL ETSEYDİ İŞE YARAMAZDI"

Açıklamasının devamında "Yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor" diyen Babacan, şöyle devam etti: "Onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki... Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde..."

YORUMLAR
500
Kulisleri sarsan iddia: Millet İttifakı seçimi kazanırsa yeni Ekonomi Bakanı İYİ Partili Bilge Yılmaz olacak Kulisleri sarsan iddia: Millet İttifakı seçimi kazanırsa yeni Ekonomi Bakanı İYİ Partili Bilge Yılmaz olacak HDP'nin aday çıkarmamasına Babacan'dan dikkat çeken yorum: Bu görseli görmek lazım HDP'nin aday çıkarmamasına Babacan'dan dikkat çeken yorum: Bu görseli görmek lazım

Mehmet Şimşek, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı
17:55 Mehmet Şimşek'in AK Parti'yi reddetmesine Babacan'dan bomba yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırlardı
17:56 Büyük meydan okuma! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jet yanıt
17:50 Hodri meydan! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jet hızıyla yanıt
17:23 Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var
17:17 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 53 ili kapsayan ankette aradaki fark 4 puan
17:20 Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı
17:10 Adana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
17:10 44 gün sonra girdiği hasarlı evinde balıklarını canlı bulunca sevinçten havalara uçtu
17:14 Erken başladı, erken bıraktı! Bojan Krkic, 32 yaşında emekli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 18:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement