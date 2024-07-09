MEİS Çalışma Grubu, Mesleki Eğitim ve İstihdam Politikalarını Güçlendirmek İçin Toplandı - Son Dakika
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Politika

MEİS Çalışma Grubu, Mesleki Eğitim ve İstihdam Politikalarını Güçlendirmek İçin Toplandı

MEİS Çalışma Grubu, Mesleki Eğitim ve İstihdam Politikalarını Güçlendirmek İçin Toplandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay başkanlığında toplanan Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu (MEİS), Türkiye'nin mesleki eğitim ve istihdam politikalarını güçlendirmek amacıyla politika ve tedbir önerileri belirleyerek bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor. Toplantıda, mesleki eğitimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesi, gençlere ikiz dönüşüm ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması, kariyer rehberliği hizmetlerinin niteliğinin arttırılması gibi konular ele alındı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin mevcut eğitim ve istihdam ihtiyaçları belirlenerek, bu alanda yapılacak gelişmelerin temelini oluşturacak politika ve tedbirlerin belirlenmesi amaçlandı.

09.07.2024 15:19
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Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalışma Grubu (MEİS), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay başkanlığında toplandı.

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında ilgili kurumların ve YOİKK üyesi tüm STK temsilcilerinin katılımlarıyla mesleki eğitim ve istihdamla ilgili bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında kurulan ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları olmak üzere 17 kurumdan oluşan MEİS Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Mesleki eğitimin iş gücü piyasası ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilmesi, öğrenim görecek gençlere ikiz dönüşüm ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve stratejik insan kaynakları planlaması çalışmalarının yapılması toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Bu bağlamda, kariyer rehberliği hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ile eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi üzerinde durulan konular olarak değerlendirildi.

MEİS Çalışma Grubu'nun politika ve tedbir önerileri belirlenerek, Türkiye'nin bu alandaki stratejilerini güçlendirecek, kapsayıcı, fırsat eşitliği sunan, yenilikçi, hesap verebilir, veriye dayalı bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'nin mevcut eğitim ve istihdam ihtiyaçları belirlenecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, toplantıda yaptığı konuşmada, "Mesleki eğitim ve istihdam politikalarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ve sosyal refahının temel taşlarından biridir. Bu çerçevede, iş dünyası ile işbirliğimizi artırarak rekabetçi bir iş gücünü yetiştirmek ve istihdam edilebilirlik düzeyini yükseltmek için kararlı adımlar atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MEİS projesinin ulusal düzeyde eğitim ve istihdam alanında sürdürülebilir çözümler üretmek ve uygulamak için önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Atay, toplantı sonuçlarının Türkiye'nin gelecekteki mesleki eğitim ve istihdam politikalarının belirlenmesinde kılavuz niteliği taşıdığını dile getirdi.

Atay, Türkiye'nin bu alanda mevcut ihtiyaçlarını belirlemek üzere kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını ve iyileştirme yönünde ilgili kurumların çalışmalarının koordine edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mevcut eğitim ve istihdam ihtiyaçlarını belirlemek üzere bu çalışma grubunun oluşturduğu yol haritası, Türkiye'nin mesleki eğitim ve istihdam politikalarında yapılacak gelişmelerin temelini oluşturacak. Bu çerçevede, eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına daha fazla odaklanması, yeni teknolojiler ve ikiz dönüşüm süreçleriyle uyumlu hale getirilmesi önem kazanıyor. Bu politika ve tedbir maddelerini ve mesleki eğitime ilişkin diğer tüm konuları içeren çalışma grubunu sürekli bir yapıda oluşturduk. Bu nedenle bu çalışma grubundan daimi olarak geri bildirim almayı ve sistemimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Özel sektörle işbirliği içinde, örnek bir mesleki eğitim yapısı oluşturarak somut kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz."

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB, TÜİK, DEİK, MÜSİAD, TİM, TİSK, TÜSİAD, TOBB ve YASED temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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