Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar

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Twitter hesabını aktif kullanan ve ve devamlı siyasi açıklamalar yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bu kez Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye tepki gösterdi.

LOZAN'DAN SONRA TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA ARTAN 3 GERİLİM NOKTASI

Üzerinden 99 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında, özellikle Batı Trakya, Adalar ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tartışmalı konuların ve ihtilafların artarak devam ettiği Lozan Antlaşması hakkında bir açıklama da Gökçek'ten geldi.

"LOZAN BİZİM ZAFERİMİZDİ DE YUNANLILAR NEDEN MUTLU"

İsmet İnönü''nün Yunanistan ziyaretinin video görüntüsünü paylaşan paylaşan AK Partili Gökçek şöyle konuştu:

"İsmet Paşa Lozan'dan sonra Yunanistan'ı ziyaret eder.

Olimpiyat arenasında bir kahraman gibi karşılama düzenlenir. On binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar.

Peki bu bizim kahramanımız değil miydi? Lozan bizim zaferimizdi de Yunanlılar neden mutlu?"