Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar - Son Dakika
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Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar

22.08.2022 10:34

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, 24 Temmuz 1923'te yapılan Lozan Anlaşmasında Türk heyeti adına imza atan İsmet İnönü'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından görüntüleri yayınlayan Gökçek, "İsmet Paşa Lozan'dan sonra Yunanistan'ı ziyaret eder. Olimpiyat arenasında bir kahraman gibi karşılama düzenlenir. On binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabını aktif kullanan ve ve devamlı siyasi açıklamalar yapan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, bu kez Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye tepki gösterdi.

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Üzerinden 99 yıl geçmesine rağmen Türkiye ve Yunanistan arasında, özellikle Batı Trakya, Adalar ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tartışmalı konuların ve ihtilafların artarak devam ettiği Lozan Antlaşması hakkında bir açıklama da Gökçek'ten geldi.

Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar

"LOZAN BİZİM ZAFERİMİZDİ DE YUNANLILAR NEDEN MUTLU"

İsmet İnönü''nün Yunanistan ziyaretinin video görüntüsünü paylaşan paylaşan AK Partili Gökçek şöyle konuştu:

"İsmet Paşa Lozan'dan sonra Yunanistan'ı ziyaret eder.

Olimpiyat arenasında bir kahraman gibi karşılama düzenlenir. On binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar.

Peki bu bizim kahramanımız değil miydi? Lozan bizim zaferimizdi de Yunanlılar neden mutlu?"

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Son Dakika Politika Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar - Son Dakika
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