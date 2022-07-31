Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da pazarcıları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da pazarcıları ziyaret etti Açıklaması

31.07.2022 14:15
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da pazarcıları ziyaret etti Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "(6'lı masa) Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "(6'lı masa) Altı kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok." ifadelerini kullandı.

İnce, Antalya'nın Serik ilçesinde pazar yerini ziyaret ederek esnafın ve alışveriş yapanların sorunlarını dinledi.

Ziyaretten sonra gazetecilere açıklama yapan İnce, pazardaki sebze meyve fiyatlarını yüksek bulduğunu belirtti.

İnce, Mersin'den başlayarak Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, İzmir'e kadar gideceklerini kaydetti.

Karşısında 6'lı bir muhalefet olduğunu ifade eden İnce, şöyle devam etti:

"Beni eleştiriyorlar. Hem muhalefet hem de iktidar niye eleştiriyor? Onlara sakin düşünmelerini öneriyorum. Onlara şunu diyorum; 'İktidarı gönderelim. Razıyım elimden ne geliyorsa ben de yapacağım.' Gelirken ne geleceğini bilmemiz lazım. Ergenekon konusunda, kamulaştırma konusunda, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamayan bir 6'lı masa var. Adayları da yok. İddiaları da yok. 6 kişiden biri çıkıp 'Ben adayım' diyemiyor. 'Ben adayım, ben bu seçimi alırım' diye bir iddiaları da yok. Benim iddiam var. Ben buradayım. Beni desteklesinler ama sandıkta beni satmasınlar oy versinler, sandıkları boş bırakmasınlar. Hazineden aldıkları parayı harcasınlar."

Seçimi yüzde 65 oyla kazanabileceğini savunan İnce, "Bugün bana burun kıvırıyorlar. 'Sen geçmişte aday oldun yenildin' diyorlar. Doğru yenildim. Yenildik ama ezilmedik. Meydanlar doluydu, Türkiye'yi ayağa kaldırdım o zaman. Şimdi yenerim ama destek olurlarsa." diye konuştu.

Bir süre önce vefat eden eski Ziraat Odası Başkanı Ziya Kuş'un, Karadayı Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulunan İnce, daha sonra Aksu ilçesindeki programına geçti.

YORUMLAR
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Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) HAYVANLARI KURTARMAYI ÖĞRENDİLER HAYVANLARI KURTARMAYI ÖĞRENDİLER
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da pazarcıları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Antalya'da pazarcıları ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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