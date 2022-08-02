Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu

02.08.2022 21:14
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris, Menteşe, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerini ziyaret etti.

Marmaris ilçesinde partililerle kahvaltı yapan İnce, çeşitli temaslarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan İnce, Cumhur ve Millet İttifakı'nın Muğla İttifakı kurduklarını öne sürerek, kavga eder gibi görünüp arka tarafta ortak hareket ettiklerini, fabrikaların inşaatlarını ruhsatlandırılıp al gülüm ver gülüm yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de bu "Muğla İttifakı"nı yıkmadan ülkenin önünün açılmayacağına dikkati çeken İnce, Türkiye'nin özgür, mutlu, zengin ve demokrat bir ülke olması için önce buna "Muğla İttifakı"ndan başlanması gerektiğini dile getirdi.

Gazetecilerin "Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine İnce, "Buna partimizin üyeleri karar verecek. Bizim partide diktatörlük yok. 'Sen adaysın' deyince aday olunmuyor. Aday adayı olacağım. Partinin üyeleri beni seçerse, belki başka bir vatan evladını seçecek. Beni seçerse tabii ki adayım." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun "Altılı masayla ya da AK Parti ile koalisyona 'evet' der misiniz?" sorusu üzerine İnce, "Bizim Cumhur İttifakı'nda olma diye bir şeyimiz yok. Bunu 2578 kere söyledim. Bunu tekrar tekrar soranlar bir, kusura bakmasınlar iş olsun diye soruyorlar. Kızacaksın bana. İki, bunu onlara bunu onlara muhalefet sorduruyor. Artık sormayın bunu bana." diye konuştu. İnce, "Arada kalmayın. Memleket Partisi var. Üçüncü seçenek var. Ben bunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret eden İnce, partiye yeni katılanlara rozet taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, daha sonra esnafı dolaştı. Vatandaşlarla selamlaşan İnce, Yatağan ve Milas'ta da temaslarda bulundu.

Partisinin Bodrum İlçe Başkanlığının açılışını yapan İnce, burada yaptığı konuşmada, kendisine "Sende Hazine yardımı yok, belediye yok, müteahhitler yok, sen neyine güveniyorsun?" diye soru sorduklarını belirterek, "Milletin vicdanına güveniyorum. İyi insanlara güveniyorum. Türkiye'nin ekonomik problemleri var. Türkiye'nin paraya, güvenliğe, enerjiye, buğdaya ihtiyacı var. Yeni okul yapımlarına ihtiyacı var. Hepsi doğru ama Türkiye'nin önce üç A'ya ihtiyacı var. Akla, adalete ve ahlaka ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, daha sonra parti otobüsüyle Bodrum'da şehir turu yaptı, bazı işletmecileri ziyaret etti.

YORUMLAR
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı İnce: 'Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız' İnce: 'Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız'
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Yatağan, Bodrum, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Muğla'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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