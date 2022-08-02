Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

02.08.2022 17:46

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'ya ziyareti esnasında otobüsünden inerek yolda kalan bir aracı itti. İnce'nin o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün Muğla'da esnafı ziyaret etti. İnce, Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BU ÇARKI KIRACAĞIZ"

Ziyaretinde partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda gündemi değerlendiren İnce, " Türkiye'nin çıkışı… Bir 'Temiz Eller Operosyunu'na ihtiyaç var Türkiye'de… Tıpkı İtalya'da olduğu gibi. Türkiye'de buna 'dur' diyecek kadrolar, Memleket Partisi'nde var. Bu ülkeye yerli milli tertemiz bir yapı lazım. Onun için Memleket Partisi olarak buradayız. Bu çarkı kıracağız. Bu gidişatı yıkacağız. Yerle yeksan edeceğiz…" dedi.

"6 KURALIMIZ VAR"

Sözlerini sürdüren İnce, "6 kuralımız var. Onlarda birisi de çevreye ve doğaya saygı gösterilmesi. Partimizin ana ilkelerinden birisi. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacaksın. Siyasetten rant elde etmeyeceksin. Ayrımcılık yapmayacaksın. Bunun muhabbetini bile yapmayacaksın. Ben bıkmıştım bu Türk, Kürt, Alevi, Sünni tartışmalarından. Allah'a şükürler olsun ki bizim partimizde böyle bir şey yok. Bir diğeri de terörün her türlüsünü kınayacaksın. PKK terör örgütüdür, nokta. Ama, fakat yok. IŞİD bir terör örgütüdür, ama fakat yok. FETÖ bir terör örgütüdür. Ama fakat yok. İlkelerimiz net." dedi.

Genel Başkan İnce, basın toplantısı sonrası partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
YORUMLAR
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İnce: 'Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız' İnce: 'Bir Temiz Eller Operasyonu'na İhtiyaç Var. Bu Çarkı Kıracağız' İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz İnce: Meclis'te kavga ediyor gibi gözüküp, Muğla'da rant konusunda birleşeceksiniz
Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Muğla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yolda kalan aracı itti! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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