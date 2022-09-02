Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı - Son Dakika
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Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

02.09.2022 10:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl örgütünden gelen bir gencin, "Evinizi terk edip nasıl başka bir partiye gittiniz?" sorusunu yanıtlayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece CHP genel merkezine gitseydim, 'Arkadaşlar, bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar' diye ağlasaydım orada, 1 milyon kişi CHP'yi yakardı, camlarını kırarlardı" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve partinin genel başkanı seçilen Muharrem İnce,youtuber Oğuzhan Uğur'un 'Mevzular Açık Mikrofon' programında genellikle karşı görüşten gelen soruları yanıtladı.

CHP'DEN AYRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

"Ben sizin gözünüzün içine bakarak konuşmak için geldim" diyen izleyici Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasına, "Ben evimi terk edip başka partiye nasıl giderim?" sözleriyle tepki gösterdi. İnce, seyirciye verdiği cevabı sosyal medya hesabından paylaştı.

"BEN CHP'NİN YANINDAN GEÇERKEN BAKAMIYORUM"

İnce'nin açıklaması şöyle: "Senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP'nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık. Çünkü daha önce bir gün oradan geçiyorduk, genel merkez binasını göstererek eşime dedim ki, ben 'bu apartmanda bir dairemiz var gibi hissediyorum' dedim.

"GENEL MERKEZE GİTSEYDİM 1 MİLYON KİŞİ ORAYI YAKARDI"

Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece, CHP genel merkezine gitseydim, 'arkadaşlar, bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar diye ağlasaydım orada, 1 milyon kişi CHP'yi yakardı, camlarını kırarlardı. Ama benim CHP sevgimi bildikleri için bunu yapamayacağımı biliyorlardı. Ve ben kendimi yakmak pahasına bunu yapamadım.

"ATATÜRK BİLE GELSE YENİLİR"

Atatürk gelse beni genel başkan yapamazsınız. 20 bin kişi tribünde alkışlıyor İnce başkan diye. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum Türkiye'yi veriyorlar bana, partiyi vermiyorlar. Kurultay'da salon ayakta. 'Tamam' diyorum, 'aldık'. Sandığa gidiyorsun, yeniliyorsun.

Atatürk gelse yenilir, kazanamaz. Baktım ki olmayacak. Libya teskeresine hayır veren CHP'de görev almayacağım. Azerbaycan'a ne yazık ki yardım ettik dedi. Ben burada görev almam arkadaşım. Atatürk'e 'Dersim Katliamcısı' dersen ben CHP'den ayrılırım."

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Son Dakika Politika Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı - Son Dakika
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